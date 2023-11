NBA: Doumani Kamara og Portland vinner i Indiana, Joel Embiid trippeldobler mot Lakers

Doumani Kamara Og Portland vant 110-114 i Indiana mandag kveld i NBA.

Tilbake i startfemmen spilte belgieren 17 minutter, tid til å sette sammen 5 poeng, 2 returer og 2 feil.

Ledet av Jeremy Grant (34 poeng) og Malcolm Brockton (24 poeng), noterte Blazers sin femte seier for sesongen på 17 kamper til tross for Tyrese Halliburtons 33 poeng.

Kamerunsk pivot fra Philadelphia Joel EmbiidLeBron James ble kronet som den beste spilleren i NBA i fjor, og oppnådde den sjette trippeldobbelen i karrieren for å lede laget sitt til en knusende 138-94 seier over Lakers.

«Vi prøver å spille vinnerbasket. Når lagkameratene mine er umarkerte, sørger jeg for at de har enkle skudd, og det gjør spillet lettere for meg også«, kommenterte etter seieren til Sixers Embiid, som scoret 30 poeng, 11 returer og 11 assists. På hans side scoret Tyrese Maxey 31 poeng. For Lakers, James (18 poeng, 5 assists) og Anthony Davis (17 poeng) , 11 returer) var de mest fornuftige.

I den lavt rangerte kampen mellom Washington og Detroit, før de to lagene sto overfor 2 seire og 14 tap, vant US Federal Capital Wizards 126-107, spesielt Kyle Kuzma (32 poeng, 12 returer, 8 assists). Med tilbakeslaget gikk Pistons på en tapsrekke på 14 kamper, den verste i NBA bak Victor Wembayamas Spurs (12 på rad).

Med sitt B-lag vant den forsvarende mesteren Nuggets 113-104 mot Clippers i Los Angeles. Uten deres serbiske pivot Nikola Jokic eller indre Aaron Gordon, både noe skadet og uthvilt, kunne Jamaal Murray, ute med en hamstringskade, stole på Denver-lederen Reggie Jackson (35 poeng, 13 assists). og seniorinteriør DeAndre Jordan (21 poeng, 13 returer, 5 assists).

I kveldens siste kamp vant Utah 114-112 mot New Orleans Pelicans, som inkluderte 19 poeng fra deres nye leder, Keonte George.