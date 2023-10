NBA kommer i spill på RTBF

Benoit DelhatourRTBFs sportssjef har gleden av å presentere det beste innen basketball i offentlig tjeneste: » RTBF ønsker å skape et bredere gratis sportstilbud for alle seere. Så å kunne kringkaste en NBA-kamp i uken er en mulighet du ikke bør gå glipp av. NBA har vært en lidenskap i generasjoner, og det er hovedårsaken til lidenskapen vår. Vi ser på disse franchisene som et ekte partnerskap med NBA når vi jobber hånd i hånd for å vokse basketball. Som et offentlig medie er vi glade for å benytte denne muligheten til å gjøre NBA tilgjengelig for flere fans. «

Dette nye tilbudet kommer akkurat i tide for belgiske NBA-fans: «Sportsmessig er timingen bra. Legion of Stars lover å være mer åpen, og fremfor alt vil Toumani Camara (Portland Trail Blazers) bli den andre belgieren i NBA-historien. Vi vil være på første rad for å følge dens fremgang på daglig basis på våre digitale plattformer. Fordi direktesending av kamper bare er en del av tilbudet vårt: vi vil kringkaste ukebladet «NBA on Fire», samt en betydelig mengde oppsummeringer og høydepunkter. Auvio, RTBF. be/ Sport og på våre sosiale nettverk», Benoît Delhauteur understreker.