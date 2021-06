NBA lanserer et nytt TV-show for sportsgambling

For tjue år siden var store sportsligaer i USA faste om at lovlig sportsgambling ikke skulle være tillatt. De var så overbevist om at de samarbeidet med føderale lovgivere for å prøve å forby aktiviteten, noe som førte til lov om beskyttelse av profesjonelle og amatøridretter fra 1992 (PASPA). Etter at Høyesterett fortalte alle involverte i PASPA at de tok feil i 2018, har det skjedd en fullstendig reversering av den sterke motstanden mot sportsspill av alle ligaer. NBA var til en viss grad en av disse ligaene, men bruker definitivt en annen regelbok nå. Da ligaen fortsetter å tilpasse seg nærmere sportsinnsatser, lanserer den et nytt show på sin egen NBA TV-kanal spesielt for NBA sportsgambling.

NBABet TV kommer til liv

NBA skal tromme opp sportsspillhype med sitt nye NBABet TV-show. Den presenteres av BetMGM og retter seg mot NBA-spillmarkedet. Den innledende sendingen på NBA TV ble vist for de to første rundene av sluttspillet. Det gikk ganske glimrende og det er godt mulig at showet fortsetter og til slutt kan bli en fast del av NBA TV. Hvis dette showet blir en suksess, kan vi kanskje forvente en dedikert app, som spilleautomater på nett har?

Som et ytterligere eksempel på ligaens engasjerte omfavnelse av sportsgambling, lanserer NBA også en ny @NBABet-bruker for sosiale medier. Den skal drives av The Action Network, som nettopp ble kjøpt av Better Collective, og som skal brukes til å levere “betting-centric video segmentes, highlights, and analysis.” Når andre runde av sluttspillet begynner, vil NBA Bet vises på NBA.com og ligaens app, med The Action Network, Bleacher Report og andre som gir redaksjonelle innspill.

Sportsspill gevinster gjennom NBA-aksept

Allerede før høyesterett slapp øksen på PASPA, begynte NBA å se skriften på veggen. I 2014 begynte kommisjonær Adam Silver å antyde muligheten for endringer i verkene da han publiserte et utgitt stykke i New York Times om fordelene med legalisert sportsspill. Bare noen få måneder etter at PASPA døde, samarbeidet ligaen med Sportradar og Genius Sports om dataleveringsavtaler og la til DraftKings som sin autoriserte sportsgamblingpartner et år senere.

Til tross for økt oppmerksomhet mot sportsgambling i store ligaer, vil NBA ikke kvele fansen med innhold som kanskje noen ikke vil se. Ifølge Scott Kaufman-Ross, NBAs senior visepresident, sjef for fantasy og spill, “Vi har konsekvent hatt den oppfatningen at sportsbetting bør være en opt-in-opplevelse. Og etableringen av NBABet gir oss muligheten til å gjøre det. Vi har skapt et miljø i NBABet der vi kan servere spillinnhold til fansen som ønsker det, mens vi ikke presser det til fansen som ikke er interessert. ”

Runde 1 i NBA Playoffs med Milwaukee Bucks og Miami Heat ble en suksess, etter at BetMGM ga Bucks fordelen med et 4,5-poengsspredning. Heat slo dem imidlertid i fem kamper i runde 2 av sluttspillet i fjor, så dette var alt annet enn en “slam dunk” for Bucks.

Dette er bare en av mange sporter hvor sportsbetting blir mer akseptert, og industrien vokser i et ekstremt tempo. Det er vanskelig å forestille seg hvor stor denne industrien kommer til å bli om bare noen år.