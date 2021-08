NBIM planlegger å øke innsatsen for å forbedre bedriftens klimarapportering | Nyheter

Direktøren for Norges suverene formuefond offentliggjorde i dag to nye artikler om klimaendringer og dens økonomiske konsekvenser for 12,2 billioner kroner (1,2 billioner euro) Global Government Pension Fund (GPFG) – beklager de dårlige tilgjengelige dataene, men lover å øke sin egen innsats . Å fremme bedre selskapsklimarapportering.

I en ny “Asset Manager’s Perspective” -papir med tittelen “Climate Change as a Fund’s Financial Risk” sa Norges Bank Investment Management (NBIM): “Vi gjennomgikk økonomien i klimaendringer og resultatene av klimascenarioanalyser og fant at fondet hadde en egeninteresse i en ryddig overgang til en karbonfattig økonomi som forhindrer alvorlig fysisk klima risiko.

Spesielt sa Norges Banks ledelse at scenariet der oppvarmingen ble holdt under 2 ° C, økte sannsynligheten for å unngå de mest alvorlige utfallene når det gjelder fysisk klimarisiko, som den sa skulle være til fordel for SPU på sikt.

I papiret beskrev den Oslo -baserte forvalteren egenskapene til klimarisiko og undersøkte to tilnærminger for å måle dem i en investeringsportefølje – analyse av karbonavtrykk og klimascenario.

Han sa imidlertid at metodiske begrensninger når det gjelder datakvalitet, modellantagelser og usikkerhet betyr at det kan være “vanskelig” å bruke en porteføljes karbonintensitet, eller et bestemt klimascenario, som grunnlag for å sette porteføljemål.

Den norske regjeringen ble tidligere denne måneden oppfordret SPU til å redusere utslippene av klimagasser til null i 2050, av 34 økonomer og andre eksperter som signerte en artikkel om dette.

Finansdepartementet svarte med å si at det var bred parlamentarisk enighet om at fondet ikke skal brukes som et klimapolitisk verktøy, men departementet vil levere flere rapporter senere denne måneden som en del av undersøkelsen av hvordan klimarelaterte spørsmål påvirker investorer som f.eks. SPU.

I juli motsatte NBIM-ledere seg for å erstatte fondets aksjeindeks med en klimajustert indeks, og sa i et brev til departementet at en slik investeringsbeslutning burde være basert på antagelsen om at finansielle klimarisiko ble systematisk feilberegnet-noe de ikke har sett nok bevis for.

I sitt andre papir publisert i dag, “Adressering av klimarelaterte risikoer og muligheter som en finansiell investor,” sa NBIM at den har redusert eksponeringen for klimarisiko det siste tiåret gjennom 170 klimarelaterte likvidasjoner og 77 etiske diskvalifikasjoner, og har estimert at fondets karbonavtrykk nå er 1 prosent lavere. 12% av referanseindeksen.

NBIM sa at det vil fortsette å utvikle sin klimarisikostrategi “innenfor vårt økonomiske mål som definert i vårt mandat”.

“For å rapportere om vårt eierskap og våre investeringsaktiviteter, vil vi øke innsatsen for å fremme mer meningsfylt, konsekvent og sammenlignbar klimarelatert rapportering fra selskaper,” sa direktøren.

Andre handlinger NBIM sa i avisen det vil ta inkluderer å håndtere “prioriterte selskaper i sensitive sektorer som ennå ikke har utviklet sine klimaplaner i tråd med våre forventninger.”

