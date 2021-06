Neco Williams spør Liverpool om budpris for Premier League-bud

Neko Williams, som fant begrensede førstelagsmuligheter på Anfield, forventes å forlate Liverpool i sommer.

20-åringen, som for øyeblikket har internasjonal tjeneste for Wales i Euro 2020, gjorde sin første start på kampen søndag.

Han har brukt de to siste sesongene på å sikkerhetskopiere Trent Alexander-Arnold Etter Reds debut mot Arsenal i oktober 2019.

Wales International er under utlånskontroll fra Southampton i januar, mens Leeds United, Aston Villa og Burnley alle har sluttet seg til Saints. Uttrykker ekte interesse for tjenestene hans det siste året.

Interessen vil sannsynligvis øke etter denne sommeren, EKKO Forstår Liverpool Forvent Williams Satser på en overgang etter retur fra Euro 2020.

Høyrekaster er Premier League og FIFA Club World Cup-vinner med Liverpool, og har gjort 25 opptredener siden han kom inn i Reds, men bare fire av dem har ankommet i 2021.

Det er forstått at Reds-sjefene er takknemlige for det faktum at Wales International Week ønsker å spille på høyeste nivå.

En slik mulighet kommer neppe på Anfield bak Alexander-Arnold.

Det antas at Liverpool ikke vil stå i veien for Williams hvis han blir bedt om å forlate som et resultat, og han vil være villig til å tillate en permanent utgang, og forsvareren forventes å motta 10 millioner dollar fra startprisen.