Nedenfor er de billigste produktene i Belgia sammenlignet med nabolandene

Følgelig ble frukt og grønnsaker solgt i butikker i 2022 mer enn 17 % billigere enn i Frankrike og mer enn 12 % billigere enn i Tyskland, noe økonomiministeren gledet seg over, som ba Prisobservatoriet for 2022 om å gjennomføre en studie om dette. … Forskjeller i prisnivå mellom Belgia og våre naboland. Studien fortsetter at kjøtt også var billigere i Belgia enn i Frankrike og Tyskland, men fortsatt var dyrere enn i Nederland, selv om prisgapet ble mindre. Prisobservatoriet indikerer at private merker og lavkostprodukter også er rimeligere i vårt territorium.

Vann er billigere i Frankrike enn i Belgia…noe som er et problem

I følge studien er kostnaden for en handlekurv som kun består av egne merker omtrent 15 % mindre i Belgia enn i Frankrike, omtrent 25 % mindre enn i Tyskland og omtrent 40 % mindre enn i Nederland.

Merk at i tillegg til matvarer av eget merke, er prisene på identiske merkevarer høyere i Belgia enn i nabolandene, fremhever studien også.

Forbrukerens inntrykk av at prisen på handlekurven hans har eksplodert i flere måneder i kassen kan ifølge studien forklares med en «betydelig økning» på +9 % i prisene i 2022. Denne økningen fortsatte i 2023 før den stabiliserte seg på en høyt nivå, men her igjen. Ellers presterer Belgia bedre enn Tyskland (+12,6 %) eller Nederland (+10,7 %), viser Observatoriet.