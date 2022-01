Nedenfor er en liste over butikker som holder åpent og stengt 1. januar

Som tilfellet er hvert år, vil sannsynligvis bare uavhengige supermarkeder eller franchise-supermarkeder åpne 1. januar.

for butikker CarrefourHvis supermarkeder er stengt, kan noen franchisetakere, som har åpent på søndag, åpne på lørdag. Du kan klikke her For å se om en butikk nær deg er åpen.

i hjemmet ColroitAlle butikker vil være stengt. Ok, og Spar-butikker vil også ta litt tid. Her er hva avdelingen også annonserte på sin hjemmeside: “Butikken din er åpen lenger for nyttårshandel. Åpent 08.00-21.00 torsdag 30.12. og 8.00-18.00 fredag ​​31.12. Stengt lørdag 1/1 for nyttår »

de fleste butikker Delhaize De vil være stengt, men noen Proxy, AD og Shop & Go kan fortsatt være åpne, spesielt om morgenen. Se listen over åpne butikker nær deg på konsernets hjemmeside, her.

i hjemmet koraSupermarkeder vil være stengt. Det samme for supermarkeder kamp. Butikker er vanligvis åpne på søndager, men de kan åpne dørene 1. januar. Kryss av her Hvis butikken nær deg er åpen på lørdag.

Butikker AldiOg Lidl Og nøyaktig Den vil holde dørene lukket, akkurat somintermarked.

Flertallet av store merker og kjøpesentre i Wallonia og Brussel vil forbli stengt 1. januar.