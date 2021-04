MLederen for vaksineavdelingen til det nederlandske folkehelsebyrået har sagt at de 11 millioner AstraZeneca-vaksinene som er bestilt av Nederland for å bekjempe koronaviruset, vil bli ubrukt. James Crisp.

AD at mange flere vaksiner er tilgjengelige som ikke krever Oxford Jab. Jab von Delton har blitt avskjediget fra nederlandske leger, ifølge avisen.

Nederland, som mange EU-land, innførte aldersgrenser for astrogenvaksinen, og begrenset bruken til de over 60 år, i frykt for at jab kan forårsake svært sjeldne blodpropper. Offentlig tillit til Jab er avtatt, noe som også har påvirket vaksinasjonen, ifølge det nederlandske nyhetsnettstedet.

“Det er absolutt sant at vi på et tidspunkt er ferdig med AstraZeneca. Det øyeblikket vil komme litt raskere enn forventet fordi Pfizer begynner å levere enda mer,” sa Van Delton.

“Vi anslår at vi ikke lenger trenger Astrogeneca-forsyningene vi mottar fra andre halvdel av mai.”

Nederland har bestilt 11m Astrogeneca-vaksiner og levert 1,5m jabs. Landet har en befolkning på ca 17 m.

Dutch Dutch Physicians Association har beskyldt van Delton for ytterligere å undergrave offentlighetens tillit til AstraZeneca og skade vaksineutstrømningen.

Det sa: “Hvis valget nå er AstraZeneca eller en annen vaksine, bør valget nå være helt for AstraZeneca.”