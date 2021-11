Mens Frankrike slo Finland 2-0, var andre nasjoner på banen for VM-kvalifiseringen i 2022.

Debay hater Tyrkia og slutter seg til Groove

I gruppe G var spesielt Nederland-Tyrkia attraktivt, og det var forventet mye av kampen mellom Memphis Depay og Burak Yilmaz.

Men det var ikke noe bilde mellom de to lagene: Nederland slo Memphis 6-1 6-1.

Den tidligere OL-stjernen Leonois, som nå spiller for Barசாa, frustrerte det tyrkiske utvalget ved å score et hat-trick (16, 38, 54) og hjelpe Klaasen til å score i det andre minuttet av kampen.

Kveldens to andre nederlandske spillere var Gus Dill (80.) og Doniel Malone (90.). Tyrkia forsvarte sin ære gjennom Genghis Under. I tilleggstid (90 + 2.) scoret OM-spilleren kampens siste mål.

Med dette hat-tricket ble Memphis Debay Nederlands Man of the Match, og han slutter seg til John Groove på Badevian-rangeringen. Begge scoret totalt 33 mål for det oransje laget.

Imidlertid trenger Debes fortsatt å gi en pisk for å slå Robin van Persie og 50-målsscoreren.

Nådeløst Holland

Også i gruppe G møtte Norge Gilfrieders smålag. I likhet med Deboy gikk Erling Holland dit for 1 med sitt hat-trick (27., 39., 90 + 1.) 5-målsseier. Thorstwet (23.) og Sorlot var Norges andre målscorere.

Som 21-åring skremmer Holland kontringene med 12 mål på 15 landskamper.

I G-kategorien er Nederland og Norge på topp to med 13 poeng. Tyrkia, som tidligere hadde ledet med 11 poeng, ble henvist til tredjeplass.

Bak disse tre ser vi Montenegro (8 poeng), Latvia (5 poeng) og Gibraltar sist med 0 poeng.