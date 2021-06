Nederland vs Østerrike LIVE: Euro 2021 Team News og den siste kreasjonen i kveld

Euro 2020: Daglig konferanse

Følg alle trinnene for å gjøre Nederland som vert Østerrike til en avgjørende komponent i gruppe C i Euro 2020 i kveld.

Frank de Boer side vant åpningskampen mot Ukraina, men de ble rasende i en dramatisk kamp mot Ukraina. Etter å ha tatt en 2-0 ledelse i andre omgang, takket være mål fra Wat Vekorst og Georgino Vijnoldam, gjorde Ukraina et raskt comeback og utlignet med bare 10 minutter igjen. Likevel svarte Nederland på sin regresjonstest da Denzil Dumfries scoret en avgjørende siste vinner.

I mellomtiden overvant Østerrike til slutt Nord-Makedonias ønsker da to sene mål hjalp dem til en 3-1-seier i åpningskampen. Imidlertid ble alle tre poengene skjult noe av sammenstøtet med den ildsnære spissen Marco Arnadovic, som senere ble utestengt av UEFA for å ha brukt fornærmende språk overfor motstanderen. Resultatene av kveldens kamp vil ha store endringer i gruppe C, noe som sikrer at en vinner kvalifiserer seg til utslagsfasen. Følg alle trinnene nedenfor for å avslutte Belgia vs Danmark:

