Nederlandens arving kan ha funnet kjærligheten: Europeisk prins i sentrum av ryktene

Den 14. januar, Europa vil ikke ha flere dronninger. I en alder av 83 år bestemte Margrethe II av Danmark seg for å abdisere til fordel for sin eldste sønn, den fremtidige kong Frederick X, til alles overraskelse. Det er på denne datoen et regjeringsskifte finner sted i København. Men Fremtidig generasjon Vil bli en sterk kvinne.

Boris fra Bulgaria, vinneren? Elizabeth, Leonor, Ingrid Alexandra… mange prinsesser er arvinger. Catherine-Amalia fra Nederland er på listen. Sistnevnte ville ha funnet kjærligheten. Ifølge en lokalavis Privat, Datter av kong Willem-Alexander og dronning Maxima Han har begynt å elske nå Boris fra Bulgaria. Den 25 år gamle prinsen er sønn av avdøde prins Kardam, barnebarn av kong Simeon II og fremtidig leder av huset. I oktober i fjor var de to medskyldige i bryllupet til Victoria de Hohenlohe-Langenburg og Maxim Cornille. Gjorde prinsesse Amalia av Nederland narr av kroppen hennes? «En prinsesse som opplever ungdomsårene uten hemninger» «Prins Boris var veldig hensynsfull overfor den fremtidige suverenen, og hjalp ham med å komme inn i bilen som en ekte mann. Merk av Oversikt I tittelen. Nylig rapporterte et rykte at arvinger regelmessig kommer og går Madrid og spansk journalistikk Vanitadis Han tok fra det. Det viser seg Hjemby Prins Boris av Bulgaria og han tilbringer tid der. Tilfeldighet eller ikke, tiden vil vise.