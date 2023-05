Nedgravd vikinggravbåt oppdaget i Norge takket være signaler fra Georadar

visste du ? «Gravbåten» var en begravelse som ble brukt av vikingene i forbindelse med begravelser for konger, stammeledere eller krigere: de rike døde ble gravlagt med sine eiendeler i båter under kunstige strukturer flere meter under fjellene.

En tredje båtgrav ble oppdaget i bygda Avaldsnes

Landsbyen Avaldsnes, som ligger i Karmøy kommune, er i dag et anerkjent vitenskapelig område og har vært interessant for eksperter i mange år. Medieoppslag tyder faktisk på at to andre båter av samme type ble funnet der på 1800-tallet. Vitenskap Norge.

På 1900-tallet mistenkte arkeolog Haakon Shetelig allerede en tredje skipsgrav under Salhushagen-haugen, men i 1906 fant forskning med teamet hans ikke annet enn pilspisser og pilspisser. Hennes frustrasjon. Utgravninger kan ha blitt fullført da datidens arkeologer oppdaget berglaget.

Det de ikke visste var at fartøyet var der … men begravet dypere enn de trodde. Faktisk ble det sett bruk av steiner for å dekke båtgraven ved andre vikinghelligdommer.

Hva avslører bakkegjennomtrengende radarsignaler fra Salhushagenhaugen?

For å kartlegge den uutforskede overflaten til Salhushagenhaugen ble analysen utført i juni 2022 ved bruk av en bakkegjennomtrengende radar utstyrt med radiobølger som er i stand til å oppdage objekter på 30 meters dyp. Denne gangen avslørte resultatene konturene til et vikingskip: et eksepsjonelt funn gitt at de fleste hauger gjennom historien har blitt plyndret eller skadet.

Oppdagelsen ble holdt hemmelig i et år for å la arkeologer avgrense forskningen og kunngjøre de mest pålitelige resultatene som mulig. » Vi har jobbet i ett år, så vi er veldig sikre på funnene våre. sier i dag Håkon ReirsenFeltprosjektleder.

Under denne haugen av SalhushaganEksperter fant en lang båt på 20 meter. Materialene som ble funnet i nærheten og kvaliteten på treverket som ble brukt til å bygge båten hjalp eksperter med å bekrefte at det faktisk var en begravelse reservert for høytstående personer og bidro til å etablere en forbindelse med de to andre gravfartøyene. Grønhaug og Storhaug ble oppdaget på 1800-tallet. Ifølge arkeologer skjedde trolig begravelsen av skipet på slutten av 700-tallet, noe som tilsvarer begynnelsen av vikingtiden, som strakte seg fra 700 til 1050-1066 (da vikingene tapte kampen mot engelskmennene ved Stamford Bridge).

De første vikingkongene bodde trolig i Garmoy

Ifølge arkeolog Håkon Reysson beviser funnet at de første vikingkongene bodde i Karmøy. «Det var faktisk her ting var i begynnelsen av vikingtiden. Den skandinaviske forlistradisjonen ble etablert her og spredte seg senere til andre deler av landetsier eksperten. Landsbyen Avaldsnes i Karmoy er kjent for å være hjemmet til den berømte vikingkongen Harald Hårfagre. Disse hypotesene må imidlertid bekreftes. Ifølge arkeolog John Bill kan skipsgravstradisjonen også ha røtter i England eller Estland.

Den dag i dag ligger båten begravd under haugen, og forskerne er fortsatt ikke i stand til å vurdere dens tilstand av forfall. Ytterligere utgravninger kan gi verdifull informasjon og etablere en mer presis kronologi.

Storhawk Mound kan også avsløre nye hemmeligheter

Storhawk Mound ble oppdaget på 1800-tallet og har aldri blitt plyndret. Faktisk, utgravninger på 1880-tallet avdekket mange verdisaker, inkludert en praktfull gullring. I lys av disse funnene, » Ingen er gravlagt her sa Rierson, arkeolog ved Vitenskap Norge. Men denne båten kan inneholde andre overraskelser. Takket være hans dokumentariske forskning og nye analytiske metoder har Ph.D Massimiliano Ditta Det viste seg at det du trodde var en yacht faktisk var… en seilbåt! Bekreftelse av disse hypotesene ville gjøre Storhawks båt til en av de eldste seilskutene i vikingtiden. En sak som skal forfølges!