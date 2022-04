Nedover Niels Hinderman og Fuse tar 3. plass i Kvitfjell, Norge

To sveitsere på utforetappen etter å ha slått 32 konkurrenter i Kvitfjell denne lørdagen! Den raskeste tiden i løpet ble satt av Dominic Paris fra Italia over Alexander Gilde fra Norge.

Hovedsaken i dette løpet handler om kampen om moralens verden mellom Pete Fuse som vant sitt femte trofé på rad og Guild, som bestemte seg for å henge med for første gang i en alder av 29.

Med bare ett arrangement igjen i Corsewell-finalen på den nye Eclipse-banen, klarte nordmannen å fullføre løpet bra, og kom på andreplass og scoret tjue poeng fra Bernice. . Fuse er 23 poeng bak Gilde, noe som betyr at konkurrentene må kaste den krystallkulen han vil ha og bevege seg mellom de to Emendalois.

Niels Hinterman bekrefter

Denne andre avstamningen til Kvitfjell kan ha gjort at Matthias Meyer, den tredje kandidaten for verden, ble kastet ut. På 8. plass er Østerrike 76 poeng bak nordmannen, og denne forsinkelsen virker uakseptabel.

Vinneren av First Descendants, Niels Hinderman, ble bekreftet ved å gå på scenen for fjerde gang denne sesongen. Den innfødte fra Zürich er nå en av de beste utforkjørerne på planeten, og han beviser sin evne til å prestere godt på alle typer baner.

Marco Odermat 12

På fredag ​​endte Marco Odermat i gjennomsnitt på 12. plass under denne andre nedstigningen og begrenset skaden. Men Knitwalton fant egentlig aldri nøkkelen til OL-banen. Han burde være litt mer komfortabel med Super-Z på søndag. Men det var i Kronzskora Cora med to giganter på Kronzskora neste helg at han skapte dette tilstrekkelige gapet med Gilde og visste at han måtte gjøre forskjellen for å hente hjem den store kloden før finalen i Frankrike.

Skuffende dagen før gjorde Stephen Rogent ikke bra på lørdag med 25. plass.

Fredagens overraskelse, Cameron Alexander, gjentok ikke rekorden sin. Kanadisk rangert 15. på 1 ’89.