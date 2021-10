Negativ kafébar: Denne japanske baren er reservert for de i dårlig humør

På Negativ kafé og bar Mori Ochi, Ikke alle er velkomne. Denne baren ligger i Tokyo, og er helt reservert for de med humørsvingninger, irritabilitet eller sinne.

Dette stedet ligger i Shimokitasawa-distriktet, og er reservert for de vantro og de i dårlig humør. Også dette ble bare tenkt på i denne forstand. I tillegg til en disk og noen bord, tilbyr kafeen små rom med trevegger, som minner om små rom der kundene kan isolere seg og glemme den dårlige dagen eller morgenen.

“Mori Ochi” betyr “skoghus” på japansk.

Hvis denne adressen, etablert siden slutten av 2020 i Japan, fungerer, er det fordi skikkene i landet er veldig forskjellige fra våre, når det gjelder å uttrykke stemningen.

Her uttrykker folk veldig lett sin misnøye med dagliglivets forstyrrelser. I Japan er imidlertid ikke alltid disse offentlige demonstrasjonene velkommen. Så, denne kafeen tilbyr en privat butikk for japanerne som er i humør.

Lette og balanserte retter serveres på menyen, men du kan også ta med egen mat dersom du har minst én drink på stedet. I drink- og cocktailmenyen er det også morsomme navn, som minner om relativt irriterende situasjoner.

Det er “På bursdagen min ga mamma meg en landmelon, men jeg turte ikke si at jeg ikke likte melon.” Eller “Det eneste gode med faren min er at han var en seriøs person, men for 22 år siden forsvant han plutselig og etterlot seg et brev som sa “Pegasus er ekte””.