Negative renteberegninger lønner seg stort for bankene

Som svar på et parlamentarisk spørsmål fra MP Dieter Vanbessian (Grouen), forklarte han at denne straffesatsen på store innskudd allerede har tjent bankene rundt 165 millioner euro på halvannet år: 86 millioner i 2020 og allerede 79 millioner i første halvår. . fra i år. “Disse beløpene tilsvarer henholdsvis 2% og 2,5% av segmentets nettoresultat for disse periodene.”

Statsråden understreker at det er fullt lovlig å belaste negativ rente. “Skoler og andre institusjoner som blir straffet på denne måten har alltid muligheten til å forhandle gunstigere vilkår eller gå til en bank som ikke praktiserer denne negative rentepolitikken.”

Han legger til at belgiske banker anvender disse straffesatsene fremfor alt på store innskudd fra kredittinstitusjoner og andre finansinstitusjoner og «knapt hjemmeinnskudd».

Inntektene fra disse negative rentene er imidlertid ikke tilstrekkelige til å kompensere for kostnadene ved den svært imøtekommende pengepolitikken til Den europeiske sentralbanken, som man bemerker fra bankenes side.

Geert Gillens, sjeføkonom i Veblefen’s Association of Banks, anslår at siden januar 2020 har belgiske banker allerede betalt €478 millioner til Den europeiske sentralbanken for å kunne sette inn ubrukte penger der.