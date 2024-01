Nei, Rolex vil ikke lansere en smarttelefon!

Inspirasjon er ikke samarbeid: fremtidens Realme 12 Pro i ubåtblått er ganske enkelt inspirert (sterkt) av kodene til luksusklokker.

Mens CES i Las Vegas, årsmøtet for høyteknologiplaneten, er i full gang, skaper en overraskende nyhet oppsikt på spesialiserte nettsteder: det kinesiske smarttelefonmerket Realme forbereder angivelig lansering av en smarttelefon med et stort klokkemerke. Og ikke en hvilken som helst: Rolex! Sikkert tidligere, spesielt med de franske Modelabs, hadde store luksusnavn som Dior eller TAG Heuer lansert smarttelefoner under deres merke. På samme måte har Porsche Design ofte øvd på å utøve et høyteknologisk partnerskap med Huawei, det samme har Oppo med Lamborghini. Kinesiske smarttelefonmerker elsker å krone rekkevidden av terminaler med avanserte versjoner signert sammen med et luksusmerke, enten det er mote eller bil. Men hvorfor skulle kronemerket forlate sitt jaktområde, hvor suksessen går utover fornuften?

En fotoring inspirert av en klokkekasse.

Ekte meg



Vi kan forstå antagelsen, som begynte å spre seg på nettet 10. januar. Faktisk, på Twitter, har smarttelefonmerket spredt bilder av en fremtidig modell i Submarine Blue (et navn som tidligere ble brukt av Rolex for en av sine første nedsenkbare klokker, lenge før den berømte Submariner). Ja, utformingen av denne veldig spesielle versjonen av en Realme 12 Pro har et voldsomt horologisk utseende, og også skisser bekrefter inspirasjonen i merkets X-profil. For en Rolex-klokkeentusiast kan linjene på baksiden av denne smarttelefonen og ringen av fotosensorer minne deg om en Oyster Perpetual.

En smarttelefon som ser ut som en falsk klokke.

Ekte meg



I seg selv er gjenopptakelsen av kodene til sveitsiske luksusklokker ikke ulogisk: denne smarttelefonen ble designet spesielt i samarbeid med klokkedesigneren Ollivier Savéo, en av hans kreasjoner var også presentert som en del av GPGH 2023. Men denne klokkedesigneren fungerer ikke på Rolex på noen måte.

Et design jobbet med klokkedesigner Ollivier Savéo.

Ekte meg



«Her er Realme 12 Pro+. Det ser ut som et samarbeid med Rolex»delt på nettverk en høyteknologisk penn, assosierer påstandene hans med et retusjert bilde, en falsk reklame som kombinerer logo, smarttelefon og klokke, en Datejust Rolesor. Ryktet ble lansert, det bare vokste, og ble globalt i løpet av noen få timer. Det er tydelig at magien til Photoshop gjør like mye skade som kreativiteten til kunstig intelligens… Derfra for å bekrefte uten å sjekke det et øyeblikk at det store sveitsiske merket Rolex lanserte på smarttelefonmarkedet, var det bare en som var ikke. Hastigheten som falsk informasjon kan spre seg med i dagens Internett-alder er rett og slett skremmende. Som om å kontakte Rolex for å sjekke at det var et umulig oppdrag… Men vi låner bare ut til de rike: et slikt partnerskap ville utvilsomt vært like drømmende for fans av kronmerket som det er for høyteknologiske fans. , at noen tok hans drøm for en realitet. I mellomtiden, gitt spesifikasjonene og stilen, ser Realme 12 Pro ut som en utmerket smarttelefon. Men alt unntatt Swiss Made!