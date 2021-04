Neo bekrefter europeisk markedsinngang – Norge først

Etter å ha nådd en ny produksjonsmilepæl tidligere denne måneden, har det Shanghai-baserte EV-selskapet Neo nå bekreftet den etterlengtede utvidelsen til Europa. I en tweet utgitt tidligere denne uken avslørte selskapet at det ville holde en pressekonferanse 6. mai i Oslo, Norge.

Nordic Country er definitivt et godt inngangssted for dette merket, som leder verden når det gjelder elektriske kjøretøyer, takket være myndighetens attraktive tilbud. I følge en rapport BensingaMarius Heller, tidligere Country Director for Jaguar Land Rover Norg, som ligger i Oslo, Neos første europeiske showroom, er allerede utnevnt til daglig leder for Neo Norge.

Som det ser ut, har Neo for tiden noen flaggskipmodeller, inkludert EC6, ES6 og ES8 SUV, mens ET7 er selskapets eneste sedan-tilbud. Det er ikke kjent om disse modellene vil bli levert til Europa, men vi får svar neste uke.

NIOs globale visjon fokuserer enda sterkere på vår tilstedeværelse i Norge. Still inn for oss #NIONorway Pressekonferanse 6. mai kl. 10 CET / 01:00 PDT https://t.co/E1DP2NxS6t pic.twitter.com/EebjI8WDOf – NIO (INIOGlobal) 28. april 2021

Selv om selskapet ennå ikke har startet salg i Europa, har det allerede et globalt designsenter i München, Tyskland og et avansert teknisk FoU-senter i Oxford, Storbritannia. Selskapet har en base for sin nordamerikanske virksomhet og et globalt FoU-senter for avansert teknologi i San Jose, California, USA.

I Kinas boligmarked ligger Neos globale hovedkvarter og FoU-senter for produksjonsmodeller i Shanghai. I mellomtiden er Hefei basen for det ny-Kina og dets produksjonsanlegg, og Beijings programvare eies av FoU-senteret.