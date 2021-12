Neon Abyss: Gratis spill på Epic Games Store 17. desember 2021 – BreakFlip

I løpet av ferien, som begynner klokken 17.00 hver dag, tilbyr Epic Games et gratis spill for alle spillere. Neon Abyss på EGS er gratis 24 timer i døgnet.

Hver uke tilbyr Epic Games et gratis spill på sin plattform. Til jul er det ikke en lek for en uke, men Ett spill per dag vil bli gitt ! Dette tilbudet varer i 16 dager fra 16. desember, så det lar deg samle opptil 14 spill gratis.

I hvilken 17. desember, Det er spillet Neon Abyss Den er levert av forlagetEpic Games Store. Oppdag alt du trenger å vite om dette spillet!

Neon Abyss Free Game fra 17. desember på Epic Games Store

Denne fredagen 17. desember fra kl 17 har du 24 timer på deg Legg til Neon Abyss-spillet gratis i Epic Games Store-biblioteket ditt, Når det gjelder 14 spill levert av Epic Games. Hvis du ikke kjenner dette spillet, er beskrivelsen som følger:

“Neon Abyss er som en rask plattform og action, der du spiller som medlem av Hates ” Grim Squad” og kjemper mot våpnene dine gjennom Abyss. Med ubegrensede gjenstandssynergier og et unikt dungeon-evolusjonssystem, er hver spillopplevelse diversifisert og hvert valg endrer reglene. Gjør deg klar til å slippe løs helvetes flammer! I krysningspunktet mellom den hektiske handlingen til skytespill og den dype dynamikken til robuste alternativer, setter Neon Abyss deg i skoene til et medlem av “Grim Squad”, en intervensjonsenhet opprettet av Hades for å infiltrere og beseire Abyss. Nye guder. Reisen slutter ikke når du dør, da hver fiasko styrker deg ytterligere. “

Opprinnelig solgt for 19,99 (Bevis), Takket være Epic Games-tilbudet kan du nyte Neon Abyss gratis. Vær imidlertid forsiktig, du har bare 24 timer på deg til å legge dette spillet til biblioteket ditt.. Den er din for livet, og du kan installere den når du vil spille.