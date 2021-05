Neotril skal forsyne Lund med Can-Doctors

Norgesbaserte Neotril, selskapet som leverer ankerknuteteknologi til sin operatør for marin olje- og gassindustri, har signert en kontrakt med olje- og gassoperatøren Lundin Energy om å bruke sin sukkerrørsteknologi i Lundins norske marine oljefelt.

Den første fireårskontrakten med to års forlengelse inkluderer også ubegrensede enheter med en 8-årsperiode. Det vil se Neotrills CAN-Ductor-teknologi installert i fremtidige Lund studie- og produksjonsbrønner.

“Dette er en mulighet for Lundin til å måle suksessen til tidligere CAN-teknologier, som tar sikte på å hente inn kostnads- og tidsbesparelser og redusere CO2-utslipp som vist i Zulu-, Linderman- og baskiske brønner,” sa Neodril.

I følge Neotril har teknologi for sukkerrør, montert offshore og lett installert ved bruk av et fartøy, bevist kostnadseffektivitet og minimert miljøpåvirkning.

“Dette innovative sugeankeret, med en integrert leddforbindelse, gir borestøtte over letebrønnene og produksjonsbrønnene,” sa Neotril.

“Neodril har installert totalt 28 bokser siden 2006, og dette rammeverket gir teknologien et tydelig signal om at den beveger seg vekk fra de vanlige velstartede metodene, og som oppfyller moderne krav til verdiskaping og bærekraft mot nye teknologier,” la selskapet til. .

Neotril-sjef Jostin Alexandersen sa: “Vi mener dette er en start – olje- og gassoperatører må bruke den beste miljøpraksis på alle nivåer. Det kan spare tonnevis med CO2-utslipp.”

“Vi er stolte av å tilby denne teknologien til markedet og er glade for å vurdere Lunds Can-Doctor for prosjekter. Vi ser frem til å lansere våre første installasjoner under den nye kontrakten.”