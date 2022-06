Nepal: Vraket av et fly med 22 personer er funnet

Redningsmannskaper fant vraket av et savnet passasjerfly i Nepal mandag, uten å avsløre navnene på 22 personer om bord, sa en hærtjenestemann.

«Et redningsteam fant vraket av flyet og delte bildet. Andre team drar dit for å få flere detaljer.»Det sa Narayan Silva, militærtalsmann for Nepal.

Bildet, delt av Silva på Twitter, viser vraket av flyet på siden av en bakke. Registreringsnummeret 9N-AET er godt synlig som et fragment av Fender. Leteaksjonen ble gjenopptatt mandag morgen etter avbruddet ved midnatt søndag.

Radioen mistet kontakten etter at flyet lettet

Flyet fraktet 19 passasjerer – to tyskere, fire indere og ti nepalesere – samt tre besetningsmedlemmer. Silva sa at ulykkesstedet var i Sanosware, i Mustang-området i Dasang.

Før oppdagelsen av vraket sa talsmann for Pokhara lufthavn, Dev Raj Subedi, til AFP at helikoptre og bakkesoldater hadde stablet opp søket på et potensielt sted mandag morgen. «Søkeoperasjoner ble gjenopptatt (…) Ingen vesentlig bedring i været. To helikoptre fløy over området, men de har ennå ikke klart å lande.»Han annonserte.

Mr Subedi sa at søket ble overvåket av GPS, mobil- og satellittsignaler for ulykkesstedet. Den tomotorers Twin Otter dro fra Pokhara (sentral-vestlige Nepal) klokken 09:55 (04:10 GMT) før han mistet radiokontakten.

Vanskeligste delen å få tilgang til

Jomsom er kjent som utgangspunktet for fotturer i Himalaya, og er en 20-minutters flytur fra Pokhara, den nest største byen i landet, omtrent 200 km vest for hovedstaden Kathmandu. Redningsmannskaper brukte resten av søndagen på å utforske hvor vanskelig det er å komme seg til fjellregionen i det vestlige Nepal med husdyr og med helikopter.

Tara Air er et datterselskap av Yeti Airlines, et privat innenlandsflyselskap som betjener mange avsidesliggende områder i Nepal.

Nepals luftfart har vokst de siste årene, og tar turister, turgåere og fjellklatrere og last med vei til fjerne og vanskelige steder.

Nepal, det fattigste landet i Himalaya, har dårlige luftfartssikkerhetsrekord på grunn av mangel på tilstrekkelig pilotopplæring og vedlikehold.

EU har forbudt alle nepalesiske flyselskaper å få tilgang til luftrommet deres av sikkerhetsgrunner.

Landet har noen av de farligste stiene i verden, plassert midt mellom snødekte topper. I mars 2018 styrtet et fly tilhørende et bangladeshisk selskap US-Bangla Airlines nær flyplassen i Kathmandu og drepte 51 mennesker.

Året etter ble tre mennesker drept da et fly ikke klarte å ta av og kolliderte med to helikoptre.

Den andre flyplassen åpnet nylig

Ulykken skjedde på Lugla lufthavn, porten til Everest, en av de vanskeligste flyplassene å lande og reise fra.

Den verste krasjen går tilbake til 1992: 167 mennesker ble drept på et Pakistan International Airlines-fly nær flyplassen i Kathmandu.

For to måneder siden styrtet et Thai Airways-fly i samme område og drepte 113 mennesker. I mai åpnet Nepals andre internasjonale flyplass i Byrne, slik at pilegrimer fra hele Asia kan reise til Buddhas fødested i Lumbini i nærheten. Prosjektet, til en kostnad på 76 millioner dollar, skal gjøre det mulig å transportere til Kathmandu internasjonale lufthavn.