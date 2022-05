Neseplastikk, vims og grooby holdning: Louise Berdychnock svinger på sin tidligere Carla Bruni

Mick Jagger foretrakk å ikke skrive memoarene sine fordi han var for smertefull til å huske fortiden, og Carla Brunis første rockestjerneelsker, telefongruppegitaristen Luis Berdychnock, bestemte seg for å gi ut memoarene deres. En selvbiografi med tittelen «Pretty little story», som utvilsomt vil boble opp kona til Nicolas Sarkozy.

Faktisk, i denne boken utvider Louis Berdychnock, 68, sitt forhold til en modell av italiensk avstamning som ble en sanger og avslører sine tidligere hemmeligheter. Ifølge ham gjennomgikk Carla Bruni, arvingen til formuen skapt av den italienske dekkprodusenten CEAT, neseplastikk tidlig i karrieren for å forbedre karrieren.

Carla Bruni har hele tiden nektet for å ha lagt seg under kniven. På spørsmål om dette i 2014 sa han: «Jeg skal opereres hvis jeg er sikker på at det fungerer, men jeg er ikke sikker.

Resultater. De ser på forskjellige kvinner, de ser ikke unge ut … «

Louis Pertigna vender også tilbake til rollen som sanger. Han insisterer på at illusjonen hans kommer fra virkeligheten «Hun vokste opp i en verden av millionærer, omgitt av arbeidere, som ikke visste hvor mye varene kostet.» . . Og utvikling: «Problemene hennes er problemene til en rik liten jente. Hvis hun har en liten kvise på kinnet, gjemmer hun seg på rommet sitt.»

Bruni, som er gudmor til datteren Lola, sier han var mest en gangster og at han ville be henne slippe ham inn i huset hans. Mest overraskende var det slik deres to år lange forhold begynte.

Da Louis Berdychnock datet Eric Clapton, anklaget han Carla for å være opprørt over at de hadde blitt invitert til en fest hjemme hos Mick Jagger og at Eric Clapton ikke ville at de skulle gå. Sangeren hvis rykte ingen har.

Eric Claptons frykt skjedde … Carla Bruni var i et forhold med ham i syv år før hun ble utslitt av den hjerteskjærende Mick Jaggers svik.

Carla Bruni avslører senere møtet med Nicolas Sarkozy som unikt: «Elsk når du ser det»Hun forklarte ganske enkelt. «Jeg kunne ikke tro at jeg hadde dette i 40-årene – det er galskap. Jeg trodde ikke det ville skje i denne alderen.»