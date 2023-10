NEST, det nye private gastronomiske konseptet som trolig vil vekke oppsikt

Etter å ha forført den internasjonale scenen og besøkt noen store byer som Paris eller Amsterdam, har Nest-konseptet nettopp ankommet Brussel. Begynnelsen ? Inviter kunder til å bli med i Nest Club, ved å bli medlem vil de kunne forestille seg en helt personlig gastronomisk begivenhet med bare noen få klikk. Kokkens valg, beliggenhet, formel, musikk… Målet er å oppleve et tidløst kulinarisk øyeblikk.

Det er også mulig å delta på allerede organiserte arrangementer, muligheten til å kose seg mens du møter nye mennesker. Dermed fikk vi muligheten til å smake på en seks-retters meny tilberedt av den talentfulle kokken Paul Delrez i et storslått kunstgalleri (Imperium i Ixelles), alt med en praktfull harpemelodi spilt live av en musiker. Et måltid hvor smakene er nyskapende, produktene edle og presentasjonen upåklagelig.

Totalt tilbyr mer enn femti prestisjetunge kokker allerede sine tjenester på plattformen. Dette er spesielt tilfellet for Kevin Lejeune (La Canne en Ville*), Filippo La Vecchia (Osteria Romana) og Matt Lambert (L’Improbable). Det er godt å vite at bedriftsprogrammet også lar bedrifter tilby Nest Club-medlemskap til sine kunder eller partnere for å assosiere virksomheten sin med kulinarisk prestisje og sette en ny standard for bedriftsengasjement.

Nest vil utvide ytterligere og vil snart bli eksportert til London og Dubai. Vil du oppdage dette nye innovative konseptet? Besøk denne siden for å bli medlem.