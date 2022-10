Neste banner Dato for Genshin Impact 3.2, når kommer karakterene ut? – Breakflip

Genshin Impact-oppdatering 3.2 kommer snart og nye bannere vil bli lagt til med denne oppdateringen. Vi gir deg utgivelsesdatoen.

Patch 3.2 fra Genshin-effekt det er en etterlengtet oppdatering av spillere, og som i tidligere patcher vil mange nye funksjoner bli lagt til. Blant innholdet som er planlagt for denne oppdateringen, har vi rett til en overraskende ny sjef i personen til Scaramouche, men også til ankomsten av to nye karakterer, nemlig Archon Dendro Naheda og Layla. som er tilgjengelig i kommende bannere.

Angående de siste oppdateringene utgitt på miHoYo-tittelenSpillere vil kunne tegne på fire plakater, hvorav tre er repriser av Yoimiya, Yae Miko og Tartaglia.

Hva er bannerne i patch 3.2 i Genshin Impact?

Denne søndagen 23. oktober fant sted live-kunngjøringen for patch 3.2 og vi var i stand til å oppdage alt innholdet som var planlagt for denne oppdateringen. Som vanlig er bannere tilgjengelige og det er fire av dem. De er dedikert til følgende karakterer:

naheda Archon Dendro som logisk sett er en 5-stjerners karakter og bruker en Catalyst

Archon Dendro som logisk sett er en 5-stjerners karakter og bruker en Catalyst yomiya en 5-stjerne, som kjemper med en bue og bruker Pyro-elementet

en 5-stjerne, som kjemper med en bue og bruker Pyro-elementet ja miko en 5-stjerners elektro som bruker en katalysator

en 5-stjerners elektro som bruker en katalysator Tartaglia en populær Hydro 5-stjerne som bruker bue

en populær Hydro 5-stjerne som bruker bue layladen nye 4-stjerners Cryo-karakteren som kjemper med en bue

Når det gjelder rekkefølgen på bannerne, vet vi at vi først har rett til Nahida- og Yoimiya-bannerne, som vil være tilgjengelige direkte med utgivelsen av patch 3.2 2. november. Når det gjelder den fokuserte på Yoimiya og Tartagliakomme ut i løpet av den andre fasen som normalt skal starte fra tirsdag 22 november.





Patch 3.2-bannerne i Genshin Impact (kreditt: miHoYo)

Det skal bemerkes at, som kan sees på bildet ovenfor, Layla er planlagt på fase 2-bannerne. Venter på å kunne gjennomføre loddtrekninger for å få en av disse karakterene i disse nye bannerne, ikke glem at patch 3.2 vil bli utgitt onsdag 2. november etter vedlikehold planlagt samme dag ved midnatt.

