Neste overskridelse av sentralindeksen vil faktisk skje i februar, og ikke i august som tidligere forventet, ifølge den siste inflasjonsprognosen publisert tirsdag av Federal Planning Office, som anslår 5 % inflasjon over hele landet. 2022.

Prisøkningen var 2,44 % i 2021 og 0,74 % i 2020.







Plankontoret forventer at inflasjonen topper seg i februar før den faller litt i de påfølgende månedene, men renteøkningene forventes å være mer enn 6 % fra år til år gjennom april.

Økningen i «Helseindeksen», som blant annet brukes til å beregne indeksen over lønn, sosiale ytelser og husleie, vil være 4,9 % i 2022, mot 2,01 % i 2021 og 0, 99 % i 2020.

Med denne hastigheten vil den sentrale indeksen for sosiale tillegg og lønn i offentlig sektor, som sist ble overskredet først i desember 2021, få tilgang til igjen av Smooth Health Index i februar 2022. Vi må tilbake til 1982 for å finne effektene av de to kryssene til pivotindeksen På så kort tid.

Hvis det bekreftes, vil sosiale tillegg og lønn i embetsverket bli tilpasset levekostnadene, en økning på henholdsvis 2 % i mars 2022 og april 2022. Den neste pivotale indikatoren (116, 04) vil ikke bli overskredet i 2022, Kontorestimater planlegger fortsatt.

Sistnevnte vil oppdatere sine inflasjonsprognoser 1. februar.