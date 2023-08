Neste retning til Belgia

Pandemien har drastisk endret våre forbruksvaner. Vi noterer oss for eksempel at alkoholforbruket gikk betydelig ned dagen etter påfølgende svangerskap. Ifølge forskningsinstituttet ISWR gikk alkoholforbruket ned med 5 % i 2020, mens forbruket av lavalkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer økte. Forbrukerne ønsker i økende grad å ta vare på helsen og det betyr mindre alkoholforbruk. Vi har allerede fortalt deg om fremveksten av alkoholfrie, «ingen lav» drinker, men denne nye trenden får også dagens bareiere til å revurdere virksomheten sin.

En ny type pub

Alkoholfrie barkonsepter fikk sin beskjedne debut, først på den andre siden av Atlanterhavet. I San Francisco er Océan Beach Café Bar på topp. Under en liten moderne dekke tilbyr stedet et komplett utvalg originale og smart utformede, men alkoholfrie drikkevarer.

I New York, Chicago eller Austin øker antallet alkoholfrie fester. Også i nærheten av hjemmet har det blitt vanlig å drikke alkoholfrie drinker. I Dublin og Berlin tiltrekker Virgin Mary Bar og Zeroliq flere ikke-drikkere. I Belgia dukket denne nye typen konsept opp i nærheten av Liège.

Losmoz ligger på rue Souverain-Pont, i et blomstrende område i Liège, og har nettopp åpnet dørene. Den har en klassisk baratmosfære, med ett unntak. Barmenyen er overraskende kjent, og tilbyr et utvalg av viner, cocktailer og øl. Det som imidlertid gjør det spesielt er at alle disse drikkene ikke inneholder alkohol. «Vi tilbyr skreddersydd alkoholfri rom, gin og whisky til våre kunder,» forklarer Xavier Mottin, gjestgiveren. «Etter å ha sluttet å drikke selv, la jeg merke til at det ikke var noen alternativer for ikke-drikkere når de henger med venner. Jeg ville å skape et sted hvor han kunne møtes.» Disse menneskene uten å gå på akkord med valgene sine.»

svar på nye forventninger

Ankomsten av alkoholfrie barer, også kalt «edrue barer», er en blomstrende trend som følge av utviklingen av forbruk og den økende bevisstheten om helse. Disse stedene svarer på den økende etterspørselen fra folk som leter etter alternativer til å konsumere alkohol samtidig som de ønsker en vennlig atmosfære. Alkoholfrie barer serverer innovative og sofistikerte alkoholfrie drinker. Det er ofte et bredt utvalg av alkoholfrie drinker, alt fra mocktails til håndverksøl til alkoholfri vin. Mocktails lages ofte med ferske ingredienser, hjemmelagde siruper og originale garnityr, som balanserer smaken med alkoholholdige cocktailer.

Retningsmessige fordeler

Fordelene med denne trenden er store. Disse barene produserer inkluderende rom hvor alle kan føle seg komfortable, uavhengig av drikkepreferanser. Den fremmer reduksjon av det sosiale stigmaet knyttet til å ikke være avhengig av alkohol og fremhever at det ikke nødvendigvis er nødvendig å drikke alkohol for å nyte hyggelige øyeblikk med nytelse. Dette konseptet, som svarer på de ulike behovene til befolkningen som søker sunne forbruksalternativer, kan bli en permanent trend.

