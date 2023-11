Nesten 280 inngrep ble utført eller planlagt for brannmenn i Brussel på grunn av stormen «Ciaran»

Stormen «Ciaran» har ankommet Belgia og har også rammet Brussel-området siden torsdag morgen. For å takle dette har brannmennene i Brussel styrket sitt personell, spesielt gjennom en «Ansatte blir påminnet om å ha full vaktpersonell»Walter Deriu, talsperson for SIAM (Emergency Medical Intervention and Support Service) bemerker.

Og siden i morges har brannmennene ikke hatt mangel på arbeid. «Hovedsakelig for grener og falne trær», bemerker foredragsholderen. Det er også andre stjålne gjenstander, for eksempel deler av stillas installert for arbeid på bygninger.

Hovedtyngden av uværet var ventet å krysse Brussel mellom 12.00 og 14.00. På slutten av ettermiddagen hadde brannmannskapene fortsatt mye å gjøre. «Vi har gjennomført 85 intervensjoner så langt, og våre menn er for tiden opptatt med femten. Deretter er det 180 intervensjoner som venter. Heldigvis har det ikke vært noen store katastrofer eller skader så langt.»

I tillegg til dette må brannmenn svare på andre oppfordringer om mer «klassiske» inngrep: «Brann, falt i kanalen (Som skjedde i ettermiddag, inngrep fra to druknende ungdommer for å redde personen)Sensurer ble blokkert, og de syke og sårede ble evakuert. Totalt har vi denne torsdagen kombinert 600 ambulanse- og brannmannskaper på stormskader, samt flere klassiske inngrep. Et «normalt» døgn har omtrent 350 timer. avslutter Walter Teriu.