Nesten 500 000 km forskjell for Renault Kangoo: kilometertellersvindel er fortsatt utbredt!

De som har kjøpt eller solgt en bruktbil det siste tiåret er kjent med Car-Pass. Dette dokumentet levert av den tekniske kontrollen er obligatorisk under transport av kjøretøyet. Det vitner om den faktiske kjørelengden takket være dataene som er samlet inn ved hvert besøk på kontrollstasjonen, men også på verkstedet.

Dette forhindret ikke oppdagelsen av 1.578 svindelsaker i fjor. Spesielt importerte kjøretøyer og derfor ikke har pass fordi det bare er en rent belgisk forpliktelse.

Dermed er 672 saker knyttet til utenlandske biler eller 1,2 % av den totale importen. Og dette forholdet var bare 0,13% på de «belgiske» forbindelsene, bevis på effektiviteten til den dyrebare sesam.

Merker spiller ikke alltid spillet

Car-Pass forstår dette godt og etterlyser tettere samarbeid med europeiske land om datadeling, som er en juridisk forpliktelse: «Nedgangen i nyregistreringer førte til knapphet i bruktbilmarkedet og førte til økt import. 14 % av biltillatelsene ble gitt for en importert bil. Gitt denne veksten er det svært viktig at Car-Pass har tilgang til registreringer av utenlandske kjøretøy, ellers vil døren stå på vidt gap for svindel. To år etter innføringen av den juridiske forpliktelsen, har disse dataene sluttet å kommunisere med de fleste merker,» Forsamlingen beklager. Med alle de samme positive notatene: For 48,5 % av importerte biler dukket utenlandske kilometertelleravlesninger opp på Car-Pass, som er dobbelt så mye sammenlignet med i fjor.

En halv million lag!

I 2021 registrerte Renault Kangoo den største forskjellen, med den siste kjørelengden som indikerte 157 736 km, mens den forrige avlesningen var 643 976 km. Det er en forskjell på 486 240 km! Mer enn ti biler viste også en forskjell på mer enn 300 000 km mellom virkeligheten og vist på kilometertelleren.