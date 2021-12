Nesten 60 000 euro ble stjålet fra brukerne av appen!

Ny Whatsapp-svindel på mobiltelefoner nå! Crooks har oppfunnet en ny teknikk: manipulasjon … foreldre!

Svindlere gjør dette ved å utgi seg for å være barnet til mottakeren av meldingen. Ofrene for svindel er overbevist om at deres avkom trenger penger gjennom en SMS som denne: “Hei mamma / pappa, jeg skammer meg over å spørre deg … men jeg må spørre deg om noe veldig viktig. Jeg kan ikke foreta pengeoverføringer ved å bruke min telefon, siste betaling i dag er til meg Ja, men det er ikke mulig fordi sikkerhetssjekker er knyttet til nummeret mitt.







Dette er åpenbart en svindel, ikke din sønn eller datter som trenger penger. I Storbritannia har Whatsapp-svindel allerede lurt mange foreldre og stjålet totalt 50 000 (59 369).

Anropene og meldingene til disse svindlerne er gjort ved et uhell. De prøver lykken i håp om å finne slektninger. Hvis du mottar denne typen meldinger, er det første instinktet å blokkere nummeret!