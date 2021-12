Nesten 70 000 familier er berørt!

VRT NWS rapporterte mandag at den flamske energileverandøren De Vlaamse Energieleverancier har begjært seg konkurs. Selskapet, som har vært i drift siden 2019, selger strøm og grønn gass til om lag 70.000 boliger og bedrifter nord i landet.

Den flamske energileverandøren har begjært seg konkurs. Dette ble bekreftet av administrerende direktør Stijn Lenaerts i et brev lagt ut på selskapets nettside. “Den siste prisutviklingen har ikke gitt noe annet valg,” sier han. Vlaamse Energieleverancier er den andre leverandøren i Belgia som blir tvunget ut av virksomheten på grunn av økende energipriser. I september erklærte handelsretten i Liege Energy2Business, en leverandør av elektrisitet og naturgass til det profesjonelle markedet i Wallonia og Brussel, konkurs.

Engrosprisene for strøm og gass har mer enn tredoblet seg de siste månedene. «De ekstreme energiprisene som vi kjenner i dag, var ikke ventet», sier Lennarts, og snakker om den «ekstraordinære og ekstraordinære prisutviklingen» i markedet. “Som et resultat har utfordringene med å overvinne vintermånedene dessverre blitt for store. Så vi måtte ta den svært vanskelige avgjørelsen om å gå konkurs og gå konkurs.”

Ifølge administrerende direktør ble beslutningen innledet av «omfattende konsultasjoner» med den flamske energiregulatoren VREG, nettoperatøren Fluvius og «den private sektor» for å unngå konkurs. “Så denne avgjørelsen ble ikke tatt lett på, men de siste pristrendene har ikke gitt oss noe annet valg.”

Vlaamse Energieleverancier har vært aktiv siden 2019 og har forsynt 70 000 hjem og bedrifter med grønn energi og gass i den flamske regionen. Leverandøren var kjent for sine lave priser.

“Kundene trenger ikke å bekymre seg,” understreker Lenaerts. Du vil aldri være uten strøm eller gass. Forsyningen overføres automatisk til Fluvius Network Manager, som fungerer som en backup-ressurs. Dette er en midlertidig løsning og vi anbefaler kundene å henvende seg til en annen kraftleverandør i Flandern. “

