«Nesten alt avhenger av sykkelen» (Del 1) – GP Inside

På plattform 140H I løpet av sin japanske Grand Prix-karriere har Marc Marquez en tøff sesong, om ikke den tøffeste for ham med unntak av en armskade. Han måtte vente til den tiendeH Sesongens møte i Østerrike for å nå mål for første gang. For å forstå dette innhentet GP-Inside et eksklusivt intervju i Motegi med den åtte ganger verdensmesteren som tilbyr svært lite i løpet av en sesong.

Jeg ble med i MotoGP i 2013 med en helt ny kjørestil. Har du måttet endre det siden da?

«Ja, absolutt. Jeg kan ikke kjempe mot sykkelen lenger. Du må følge hva sykkelen spør. Hvis du begynner å slåss, beveger den seg og ødelegger de aerodynamiske effektene. Du må bare følge hva sykkelen spør. Tingene du gjorde før, som å ta igjen, er fortsatt mulig »

Da du kom tilbake fra skade, måtte du oppdage og tilpasse deg nye luftgrensesnitt og systemer (aperture devices)… Hva synes du?

«Maskinvare hjelper. Til sammenligning, i 2013, overskred vi det maksimale dreiemomentet på fjerdeplass, og vi brukte mye anti-wheelie, og i dag nådde vi faktisk maksimalt dreiemoment på andreplass. Med maskinvaren og flyet er vi foran mindre. Når vi ser på bildene «For eksempel, i Valencia i 2013, den siste rette, passerte vi den på rattet og vi beveget oss veldig raskt for å begrense det. Nå, når vi kommer ut av hjørnet, holder vi oss rett. Motorsykkelen gjør alt. Det endres fordi alt avhenger av sykkelen. «Dette førte til mesterskapet vi har i dag.»

Tror du dette begrenser forbikjøringen?

«Mesterskapet er forskjellig, men det er forskjellig for alle, og det er ingen unnskyldning. Vi kan ikke sammenligne med Formel 1 fordi det er ekstremt, men det er sant at motorsykler blir viktigere og viktigere, og når du legger til det tekniske ting som aero og maskinvare, avhenger alt mer av maskinen. Så maskinen blir viktigere. »

Vi vet hvilke vanskeligheter Honda står overfor i dag. Hva trenger du for å kunne konkurrere med andre produsenter der ute nå?

«Det er et stort spørsmål. Forbedring av stabilitet, midtspinn er ikke så ille. Forbedring av hjørneutganger også, bakre grep… men hvordan kan alt det forbedres? Jeg vet ikke, jeg er ikke ingeniør.»

I dag ser det ut til at kraft og toppfart ikke er alt; Bremsing er nå nødvendig. Er dette trenden?

«Bremsing er et av de eneste punktene hvor du kan gjøre en forskjell. Det blir mer og mer viktig. Ofte, når en sjåfør faller, er det når du bremser, men hvorfor skjer dette? Fordi det er mer «manuellt», og det er når sjåføren må kontrollere frontlåsen, følelsen … på akselerasjon, hvis du har grep og hvis du er på banen, er det det elektroniske oppsettet som gjør alt.»

2024-kalenderen er nettopp publisert og viser 22 datoer. Hva er din mening ?

«Jeg elsker racing og vi får betalt for det, men 22 løp, 22 spurter og 44 starter – fordi spurter ikke kalles «løp», men de er løp – er for mye. Jeg elsker racing, men det er for mye. Hvis du se på antallet skader I år er det mye og hva har endret seg? Sprints. I løpet av helgen er det mange øyeblikk når vi er på grensen, og derfor er det mange øyeblikk når vi er i risikofylte situasjoner.Men det er ikke begrenset til det… Ferier Slutten av uken krever mye innsats fra pilotene, det skaper mye stress, vi blir mer slitne, og når vi er slitne, er vi mindre fokuserte, konsentrasjonen vår er mindre, og dette betyr flere feil og derfor flere krasj. For meg er 22 et litt høyt tall med formatet slutten av denne uken.»

KTM jobber tett med sin F1-divisjon. Synes du Honda bør hente inspirasjon fra dette?

«Honda prøver å forstå situasjonen og de er de første som ønsker å vinne igjen. Hvordan skal de gjøre det? Jeg er ikke personen som kan svare på dette spørsmålet. Jeg er en pilot. Jeg kan si hva jeg føler om sykkelen, og hva vi kan forbedre, men jeg vet ikke hvordan jeg skal forbedre det, jeg «Bare en racer. Gjør min greie på banen.»

En fagforening ble opprettet for å representere piloter. Var det nødvendig i MotoGP? Hvorfor valgte du Sylvain Guintoli?

«For meg er det viktig å redusere uenighetene og lytte mer til sjåførenes meninger. Det er sant at vi alltid føler oss respektert av mesterskapet, sikkerhetskomiteen og så videre, men de har noe som ligner på dette forbundet i Formel 1. Jeg er en av dem som støttet dette valget fordi han er en racer og har konkurrert i sykkelracing.» Motorsykler for bare to år siden. »

Fortsetter i andre del online snart…