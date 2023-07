Nesten som standard definerer Anderlecht sin prioriterte rute – nylige overføringer

Ting beveger seg hos Sporting Anderlecht. Sportsadministrasjonen ledet av Jesper Fredberg er fortsatt inne på flere hete saker.

Overgangsvinduet har ikke vært lett på RSCA-siden, for å si det mildt. Dette til tross for at Tolberg og Patrice kom.

Nylig skal Anderlecht ha fullført forhandlinger med Boca Juniors for Luis Vazquez. Den argentinske klubben vil be om mer for spissen.

Et lignende resultat kan dukke opp i Santiago Hesse-saken. Huracan, spillerens klubb, bremser diskusjonene.

Dette tvang Anderlecht til å fokusere på Rodrigo Salazar på midtbanen. Schalke 04 vil ha 4 millioner euro. Lønnen Jalazar krever vil være et problem nå.

Uansett må Anderlecht velge mellom disse sporene. Selskapet har ikke økonomiske muligheter til å flytte dem begge.