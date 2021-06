Net Zero: Canada henger etter i kampen mot klimaendringer: NRCan

Velkommen til Net Zero, din daglige bransjerapport om ren energi og kanadisk ressurspolitikk.

I følge en ny rapport fra Natural Resources Canada Lagt ut mandag, “Risikoen Canada står overfor på grunn av et skiftende klima øker raskere enn landets innsats for å tilpasse seg dem,” skriver iPolitics. Rapporten, med tittelen “Canada in a Changing Climate: National Issues”, avslører også at Canada varmer dobbelt så raskt som resten av verden.

I mellomtiden har kostnadene knyttet til naturkatastrofer forårsaket av ekstremvær steg med $ 400 millioner fra for et tiår siden, og nå utgjør de 1,9 milliarder dollar årlig, sa en senior offisiell Natural Resources Canada til journalister. Journalister mandag.

“Det er rikelig med forskning som indikerer at dagens tilpasningsarbeid er utilstrekkelig gitt den raske akkumuleringen av sosiale og økonomiske tap fra nåværende og fremtidige konsekvenser av klimaendringene,” ifølge rapporten. CBC Nyheter har fire sentrale funn fra rapporten.

Med utgivelsen av rapporten har Robin Edger, nasjonal direktør for klimaendringer for Insurance Bureau of Canada, inngått et samarbeid med ni andre forsikringsselskaper, sammen med urfolks- og miljøgrupper, for å danne en ny koalisjonsgruppe kalt Climate Proof Canada.

“Vår viktigste melding til den føderale regjeringen er å fullføre og implementere strategien for klimatilpasning,” sa Edger. Strategien “ville skape en beredskapskultur og bygge et mer katastrofebestandig land,” ifølge koalisjonens pressemelding.

Koalisjonen anbefaler også at regjeringen utnevner en “nasjonal motstandskraft” -rådgiver for å lette koordinering på tvers av avdelinger, ifølge iPolitics.

En eksplosjon av en gassrørledning ved et Atmos Energy-anlegg i Texas drepte to mennesker og såret tre. Associated Press rapporter. Atmos er basert i Dallas.

Selv om eksplosjonen anses å være utilsiktet, er årsaken fortsatt ukjent, og fylkes lensmannen ønsker en FBI etterforskning velkommen.

Deretter kunngjorde Equinor, Norges statlige oljeselskap, at de vil bygge “verdens største hydrogenproduksjonsanlegg med karbonfangst og lagringsteknologi”, som vil tredoble sin hydrogenproduksjon i Storbritannia.

Anlegget, som skal bygges i nærheten av Hull, vil brenne blå hydrogen for å forsyne Keadby kraftstasjon i Lincolnshire. Keadby eies av det skotske energiselskapet SSE plc. Vergen har denne historien.

Endelig har Vista Oil & Gas, som er basert i Mexico, og Trafigura, et Genève-basert råvarehandelsselskap, inngått samarbeid om å utvikle 20 brønner ved Argentinas Vaca Muerta skiferoljedepositum.

Avtalen “vil bidra til å generere mer produksjon og dermed fortsette å utvide eksporten av essensiell energi for å få inn den valutaen Argentina trenger, samtidig som den fortsetter å levere det lokale markedet,” sa Vista-sjef Miguel Galuccio i uttalelsen. Reuters har mer.

Tirsdag morgen klokka 09:23, West Texas Intermediate handlet til $ 73,37 og Brent råolje handlet til $ 75,14.

I følge en ny studie publisert forrige uke i tidsskriftet Nature Climate Change, matematikken som er involvert i å slippe ut netto null klimagasser, som land rundt om i verden har lovet å gjøre, “er kanskje ikke så enkelt” CBC Nyheter rapporter.

“Antagelsen er at tonn karbondioksid i atmosfæren balanseres med et tonn som tas ut av atmosfæren,” sa Kirsten Zickfeld, professor i klimavitenskap ved Simon Fraser University i Burnaby, BC, som er hovedforfatter av etterforskningen. .

Imidlertid er mange prosesser i jordens klimasystem “ikke-lineære”, forklarte Zickfeld. Derfor kan det hende at utslipp og fjerning av samme mengde karbon ikke ender med netto null. Til slutt vil du ha “en høyere atmosfærisk CO2-konsentrasjon enn hvis du ikke hadde sluppet ut CO2.”

I andre nyheter vil den foreslåtte Tent Mountain-kullgruven, som ligger på Crowsnest Pass og krysser grensen mellom sørvestlige Alberta og sørøstlige British Columbia, måtte gjennomføre en føderal konsekvensanalyse, ifølge minister for miljø og klimaendringer. Jonathan Wilkinson. . Gruven drives av Montem Resources, et australsk selskap.

“Begge provinsielle reguleringsregimene etablerer en plikt til å konsultere urfolk for å vurdere mulige effekter på deres rettigheter og beslektede bekymringer,” sa ministeren i en uttalelse. “Men delvis på grunn av prosjektets grenseoverskridende beliggenhet, krever ingen provinser konsultasjon med alle potensielt berørte grupper på begge sider av grensen.”

David Khan, en advokat for Ecojustice, mente beslutningen var fornuftig.

“Denne prosessen vil tillate den føderale regjeringen å forstå alle risikoen ved prosjektet og ta en informert beslutning om det er i kanadernes beste interesse å la Tent Mountain-kullprosjektet fortsette,” sa Khan i en pressemelding. CBC Nyheter den har også denne historien.

Canadian Crude Index handlet til $ 58,09 og Western Canadian Select handlet til $ 58,01 i morges klokka 9:24

