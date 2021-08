Net Zero: Canada og verden reagerer på FNs klimaendringsrapport

Velkommen til Net Zero, din daglige karriereoppsummering om ren energi og kanadisk ressurspolitikk.

Lede

Som svar på rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) bekreftet verdens ledere og tjenestemenn landenes nåværende engasjement for klimaendringer, samtidig som de erkjente behovet for hasteaksjon.

“Dagens rapport gir en edruelig lesning … Vi vet hva som må gjøres for å kontrollere global oppvarming; BBC nyheter det er for mye.

USAs president Joe Biden Han sa at regjeringer ikke lenger kan vente med å iverksette tiltak. “Symptomene er ikke klare. Vitenskapen er ubestridelig.

EN kvitringStatsminister Justin Trudeau understreket regjeringens innsats for å bekjempe klimaendringer. Oppfordret land til å handle på en “rask tidslinje”.

På samme tid forsvarte Wilkinson regjeringens kjøp av Trans Mountain -rørledningen, som den for tiden har Det ble søkt om tillatelse til å felle 86 trær. Wilkinson sier at “inntektene fra prosjektet” vil bli satt i rute for å oppnå netto nullutslipp innen 2050. CBC News Rapporter.

Forsvaret av Albertas statsminister Jason Kenny Tro på Canadas olje, “Ideen om at vi kan lukke en stor, industrialisert økonomi med en bryter er utrolig.”

Ipolitikk oppsummerer her reaksjonene fra føderale opposisjonsledere BBC nyheter Og Reuters Fremhev viktige utdrag fra rapporten.

Internasjonalt

Massachusetts-baserte Umbrey Inc., støttet av Bill Gates, har kunngjort at den indiske milliardæren Mukesh Ambani-eide Reliance Industries Ltd og New York-investerte Paulson & Co vil levere 144 millioner dollar i produksjonsanlegg til Umbri. Umbri produserer batterier som brukes i vind- og solenergisystemer. Bloomberg News Inneholder denne historien.

I Sør-Amerika vil den 2.300 medlemmer fagforeningen til BHP Group Ltd. og Escondida Copper Mine of Australia i Chile “forlenge regjeringens en-dagers forhandlingsavtale som en siste utvei for å stoppe streiken.” Reuters Det er mer enn det.

Til slutt vil den norske opposisjonslederen Trigway Sloxwald at landet hans skal være ansvarlig for energiregulering.

“Vi tror vi har overlevert mer makt til EU, spesielt innen energisektoren. Vi må få den tilbake,” sa sentralpartileder Vedum. Reuters. Nordmennene kommer til å gå til valgurnene neste måned i et forsøk på å “vinne makten med andre venstreorienterte grupper”.

Tirsdag klokken 21.15, West Texas median var $ 67,75 og Brent -råolje var $ 70,12.

I Canada

Den føderale regjeringen ga mandag ut økonomiske kunngjøringer knyttet til energi. Fra og med karbonfangst og lagring (CCUS), Naturressursminister Seamus O’Regan etterlyste interesse Støtt ledende ingeniør- og designkurs (FEED). Disse studiene “øker kunnskapsgrunnlaget for bruk av CCUS for ulike industrielle anlegg,” heter det i uttalelsen.

Forbundsregeringen og Ottawa Community Housing Corporation (OCHC) velstandsminister Mona Fordier kunngjorde middelklasse Hver vil gi 547 500 dollar i finansiering Endre sentrumsenheten med fire enheter, med forventning om at bygningens energibruk vil bli redusert med 55 prosent.

Og Mangfold og opptak og ungdomspartisfotball avslørte 230 000 dollar Det vil bli investert i å installere 46 elektriske ladere i kommuner i Waterloo -området. Laderne vil være i drift innen 31. januar 2022.

I andre nyheter har Alberta’s Frog Lake First Nation inngått en avtale med Canadas Clean Power and Climate Technologies om å bygge et 300 MW nettogasfritt gasskraftverk. Dette prosjektet vil være det første i sitt slag i Canada, CBC News Rapporter.

“Denne (teknologien) vil tillate vår transformasjon og støtte fornybar energi med 24/7 strøm som kan sende solid, så vi vil la fornybar energi trenge dypere inn i vårt elektriske system,” sa Chad Kostenovich fra Canada Clean Energy.

Den kanadiske råoljeindeksen var 52,31 dollar og det vest -kanadiske valget var 52,83 dollar I morges kl 21:21

Bemerkelsesverdig

Mer fra iPolitics