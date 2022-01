Netflix-abonnenter målrettet av ny svindel

Hackere samler inn informasjon fra tjenesteabonnenter ved å oppmuntre dem til å “oppdatere informasjonen sin”.

Flere lesere kontaktet oss for å fortelle oss om en ny svindel som ser ut til å være spesifikt rettet mot abonnenter av Netflix-videostrømmetjenesten.

I følge vår informasjon bruker hackere flere forskjellige e-postadresser for å sende en varselmelding til abonnentene på plattformen i listene deres. De oppfordrer brukere til å «oppdatere sin personlige informasjon», med henvisning til et «faktureringsproblem».

For å forhindre at kontoen deres blir utestengt, inviteres brukeren til å koble til ved å klikke på en lenke og skrive inn informasjonen deres. Hvis han gjør det, risikerer han å se kortet hans bli debitert og spesielt se hans personlige data gjenbrukt av ondsinnede personer.

Flere elementer i den nevnte e-posten gjør det imidlertid mulig å identifisere svindelen ganske enkelt: fra e-postadressen som brukes til det pikselerte bildet som vises der, inkludert en liten stavefeil som gled inn i selve teksten…Veldig viktige detaljer. For i dag konkurrerer hackere innen engineering for å få tilbake informasjonen din. Å se phishing-e-poster er mye mer avansert enn det var for noen år siden. For å unngå å gå i fellen, husk å sjekke disse få detaljene. Vær forsiktig så du ikke opptrer i en nødssituasjon – de fleste hackere i dag spiller med en følelse av at det haster med å hacke kontoen din, noe som indikerer at den snart vil bli utestengt hvis du ikke gjør noe.