Netflix-abonnenter via Proximus kan ikke lenger dele sine kontoer, selv når de betaler

Siste angrep: Dette er skjermen som vises av Netflix-appen og ber deg angi en fil lobbyenDette er hjørnesteinen i deteksjonssystemet.

Når denne ideen er identifisert, vil strømmetjenesten starte Undersøk, sjekk Enheter (smart-TV, smarttelefon, nettbrett, datamaskin) som konsulterer programmer via kontoen din og sender deg en advarselsmail hvis en av dem ikke anses som en del av det hellige hus.

Å finne husstanden din og enhetene i den er Netflix sin nåværende besettelse. © Skjermbilde

Til slutt blir det straffen Ugjenkallelig. Hver enhet som er angitt vil bli blokkert og forhindret fra å koble til, med mindre den blir integrert på nytt via det betalte alternativet som heter Extra Subscriber (€3,99 per måned).

Antallet ekstra abonnenter bestemmes i henhold til formelen: 1 for hvert standardabonnement (13,49 € per måned), 2 for hvert Premium-abonnement (17,99 € per måned). Grunnabonnementet (€8,99 per måned) er ekskludert fra prosessen.

strengere regel

til forsiktighet, for de som er Netflix-kunder via sin egen pakke og Proximus-regningen, er antallet ekstra abonnenter… null! Med andre ord, Netflix-kunder administrert av Proximus er ikke kvalifisert til å abonnere på alternativet Ekstra abonnent.

I forlengelsen mister de retten til å dele kontoene sine, i alle fall etter de nye reglene SVOD-giganten har fått på plass.

«Muligheten til å legge til en ekstra abonnent er foreløpig ikke tilgjengelig for medlemmer som abonnerer gjennom en av våre partnere,» heter det på Netflix-nettstedet. Ytterligere abonnenter kan ikke legges til programmer som inkluderer et Netflix-tillegg eller til kontoer fakturert av tredjeparter.

Proximus bekrefter «i begynnelsen» at «ekstra medlemsavgifter (€3,99 per ekstra medlem) aldri vil være tilgjengelig for Proximus-kunder.»

De som benytter seg av en gratis Netflix-konto registrert via Proximus uten å være en del av hovedkundehjemmet, vil bli pålagt å opprette en egen konto og betale hele abonnementet.

Potensielle besparelser på €0,99 per måned

Enhanced Shot: Det er mulig å legge til Netflix (Standard eller Premium) som TV-alternativ i Proximus-pakken. Operatøren legger tjenesten til sin egen regning. Den tilbyr deg å betale for strømmeplattformen separat, med kredittkort eller Paypal.

Hvis dette er ditt første eller eneste TV-alternativ, vil du motta en nedgraderingsbonus på €0,99 per måned.