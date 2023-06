Netflix: Disse fire skjulte funksjonene vil forandre livet ditt

Du tror du vet Netflix Fra hjertet? Tenk igjen! Streaming-appen er full av skjulte og veldig nyttige funksjoner. Når de er mestret, vil de definitivt forbedre brukeropplevelsen din. Her er en rask oversikt over de mest praktiske alternativene, og snart vil du ikke kunne klare deg uten dem.

Deaktiver autoavspilling i neste episode

Hvem grumset aldri da scenen prøvde å lansere neste episode av favorittserien din uten ditt samtykke…? Dette kan imidlertid fikses ganske enkelt ved å gå inn i applikasjonsinnstillingene. For å gjøre dette er det veldig enkelt: gå til fanen «Konto» for å gå til «Min profil», deretter «Leseinnstillinger». Bare deaktiver autoavspilling av videoer.

Tilpass visningen av undertekster

Gå tilbake til fanen «Konto». Der finner du menyen «Vis undertekster». Det er svært tilpassbart: skriftstørrelse, farge, mulig skygge, bakgrunn, etc. Mye må gjøres for optimal lesekomfort.

Fjern programmer fra CV-delen

Det er en flott klassiker. Du starter et prosjekt, men innser veldig raskt at det ikke faller i smak. Du slutter å lese … men Netflix, ganske logisk, lar deg fortsette når du vil i «Fortsett lesing»-menyen. Hvis du er sikker på at du ikke kommer til å se den igjen, klikk på de tre små prikkene på seksjonen for å velge «Fjern fra seksjon.» Det er det.

Slett nettleserloggen

Mer seriøst enn å slette et program i «Fortsett», kan du slette seerhistorikken din fullstendig. Det er «Profilhistorikk»-fanen, fortsatt i «Konto», som lar deg. Du kan velge å slette loggen manuelt eller slette alt på en gang.

