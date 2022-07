Netflix er en veldig populær streamingplattform

Ifølge en undersøkelse er brukernes meninger om Netflix delte. Siden rangerer svært dårlig når det gjelder kundetilfredshet.

En undersøkelse måler kundetilfredshet med Netflix, Disney+, HBO Max, Apple TV+, Hulu, Peacock, Paramount+, Amazons Prime Video og Discovery+. Whip Media, leverandøren av underholdningsdata og analyse bak, undersøkte 2460 amerikanske brukere mellom 18 og 54 år ved å bruke TV Time-appen.

En kjedelig førsteplass

I følge Whip Medias 2022 Streaming Satisfaction Report. Netflix er den viktigste tjenesten blant de store strømmeplattformene. Av tallene sier 31 % av amerikanske abonnenter at de ville beholde tjenesten hvis de bare hadde ett videoabonnement. Hot på hælene til plattformgiganten er HBO Max, med 19 % av respondentene som godtar å velge plattformen. Det er imidlertid viktig å merke seg at mens Netflix opprettholder sin posisjon i rangeringen, taper den fortsatt 10 prosentpoeng sammenlignet med selskapets 2021-undersøkelse. Når det er sagt, ligger både HBO Max og Disney+ foran fjoråret.

Utrolig innhold

Netflix beholder sin #1-tittel for brukeropplevelse og innholdsanbefalinger. På den annen side er vurderingen angående verdien og kvaliteten på innholdet en ganske annen. Av de ni abonnementsvideo-on-demand-tjenestene som ble undersøkt, kommer Netflix sist. HBO Max rangerer høyest og Disney+ kommer på andreplass. På sin side har Apple TV+ i år tatt store fremskritt når det gjelder kundetilfredshet. Service økte 14 prosentpoeng til 76 %.

Prisgrunner

Som en påminnelse bestemte Netflix seg for å øke prisene i begynnelsen av året. Og ifølge rapporten var dette hovedårsaken til at kunder sa at de kansellerte abonnementene sine. Faktisk sa 69 % av tidligere Netflix-kunder at de forlot tjenesten etter en prisøkning.

«Vi forstår at folk har flere underholdningsvalg enn noen gang før, og vi er forpliktet til å gi medlemmene våre en enda bedre opplevelse… Vi forbedrer prisene våre slik at vi kan fortsette å tilby et bredt utvalg av kvalitetsunderholdningsalternativer.«, sa en talsperson for Netflix i en uttalelse, rapporterer En tegneserie.

_

Følg Keiko Facebook, Nettverkslys Og instagram Så du går ikke glipp av nyheter, tester og tips.