Netflix får nesten 6 millioner nye abonnenter ved å stramme til skruene på abonnementene

California-konsernet, som i likhet med sine konkurrenter for tiden opplever en massiv streik fra skuespillere og manusforfattere i USA, rapporterte 1,5 milliarder dollar i netto overskudd fra april til juni, ifølge resultatene av en pressemelding publisert onsdag.

Siden mai har Netflix tvunget brukere i mer enn 100 land til å betale for å legge til profiler på kontoene sine, i stedet for å dele legitimasjonen gratis, slik mange har gjort før.

«Inntektene i hver region er nå høyere enn de var før endringen, med allerede flere abonnementer enn kanselleringer,» sa selskapet.

Dermed vil den umiddelbart utvide sin policy om å dele betalte brukerkontoer til alle land der tjenesten er tilstede umiddelbart.

For å heve listen etter et vanskelig 2022, ønsker Netflix å generere mer inntekter fra hver bruker.

Og slik forsvant den billigste annonsefrie abonnementsformelen onsdag i USA og Storbritannia.

«Hvis du for øyeblikket abonnerer på «Basic»-tilbudet, kan du beholde det til du endrer planen din eller kansellerer abonnementet ditt», står det i en melding til brukerne.

Seere i disse to landene, som de i Canada, har valget mellom et annonseformat (til $7 per måned i USA) og to dyrere, annonsefrie abonnementer ($15,5 og $20).

De må betale ytterligere $8 for hver ekstra bruker hver måned.

«Netflix vil legge mer press på passorddeling og vekst i annonseinntekter,» kommenterte Ross Bennis fra Insider Intelligence.

«Dette er ingen tilfeldighet. Med tjenestens brukerbase som stagnerer i et økende antall land, søker gruppen å konvertere + brukere + hacks til formelen med annonser.»

Dette analysefirmaet anslår at Netflix vil generere 770 millioner dollar i annonseinntekter i USA i år, og mer enn 1 milliard dollar i 2024.

Det annonsestøttede abonnementet som ble lansert i november hadde nesten 5 millioner månedlige aktive brukere over hele verden i midten av mai, ifølge Netflix (et annet antall enn antall abonnenter).

«Siden begynnelsen av året har brukerbasen vår med annonser mer enn doblet seg,» sa co-CEO Greg Peters den gang. I gjennomsnitt velger mer enn en fjerdedel av nye abonnenter denne formelen i landene der den er til stede.

«Å bygge et reklameprosjekt fra bunnen av er ikke lett og vi har fortsatt mye arbeid å gjøre, men vi tror at det over tid vil være verdt milliarder av dollar,» sa selskapet i en uttalelse onsdag.

Han slår

Netflix rapporterte 8,2 milliarder dollar i omsetning i andre kvartal, like under det analytikere forventet.

Aksjen tapte mer enn 8 % i elektronisk handel etter at New York Stock Exchange stengte.

Analytikere «frykter at plattformen vil finne seg i å mangle innhold på grunn av streiken i Hollywood,» sier Louis Navillier, investeringsdirektør i et konsulentfirma med samme navn.

«Men det som betyr noe i Netflix er flere brukere. Passordtrikset fungerer. De endrer opplevelsen,» sa han til AFP.

Skuespillere og manusforfattere iscenesatte en massestreik i USA, noe som forårsaket sektorens verste lammelse på mer enn 60 år.

Fredag ​​demonstrerte hundrevis av dem foran Netflix-bygget i Hollywood (Los Angeles), men også andre steder og foran andre studioer og strømmetjenester som HBO, Amazon og Paramount.

De to kjøpmennene krever lønnsøkning, på halv stang i sendealderen. De ønsker også å innhente garantier angående bruk av såkalt generativ kunstig intelligens, for å hindre dem i å lage tekster eller klone sine stemmer og bilder.

«Vi håpet at vi skulle komme til enighet på dette tidspunktet,» beklaget co-CEO Ted Sarandos under en analytikerkonferanse onsdag.

Han sa at etter å ha vokst opp med en elektriker og fagforeningsfar, var han klar over den «økonomiske og følelsesmessige belastningen» som streiker var på familier, og sa at han var «sikker på at ingen fagforeninger ville ta lett på denne avgjørelsen».

I april sa han at hvis streiken skjer, har Netflix nok «filmer og serier fra hele verden (til å vare lenge).»