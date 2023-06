Netflix fortsetter sitt inntog i videospillindustrien: Strømmegiganten rekrutterer stort talent!

To år etter lanseringen av mobilspillplattformen har Netflix høye ambisjoner i videospillindustrien. Det ble annonsert allerede i november i fjor.

I dag lærer vi om rekruttering av Raf GrassettiTidligere art director Ragnarok er krigsgudenÅ jobbe med det første AAA-spillprosjektet utviklet hos Netflix.

Netflix gjør ikke ting halvveis. For sitt første store budsjettspill har selskapet omgitt seg med noen av de mest innflytelsesrike talentene i videospillindustrien.

Joseph Staten En veteran fra Bungie og Microsoft blir med i teamet som kreativ direktør.

Jerry Edsel Mannen som jobbet på Gears of War 4 & 5 er rekruttert til stillingen som teknisk direktør.

Endelig, Choco Sony, Overwatch-produsent utnevnt til studiodirektør

Tiltaket fra Netflix demonstrerer betydningen strømmegiganten legger på videospill i sin vekststrategi. Siden lanseringen av mobilspillplattformen for to år siden, har selskapet vist sin forpliktelse til å skape stadig mer varierte innholdstilbud for brukerne.

Disse ansettelsene tyder på at Netflix er klar til å konkurrere med de store AAA-spillutgiverne. Hvordan strømmegiganten posisjonerer seg i videospillindustrien gjenstår å se, men én ting er sikkert: med et slikt talent, forvent fantastiske spill som kommer.

nettsted Press sitronen Nye rekrutter bør ha lang erfaring i den uendelige sportsbransjen, og derfor sannsynligvis «Spill«.

