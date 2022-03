Netflix har annonsert utgivelsesdatoen for sin Resident Evil-serie

Serien blir tilgjengelig på strømmesiden 14. juli.

Blant de mest modifiserte videospillseriene på storskjerm, vil Resident Evil snart motta rettighetene til en ny full omstart, denne gangen i form av en live-action-serie på Netflix. Et ambisiøst prosjekt som er helt annerledes med de to siste tilpasningene av spillet på stor og liten skjerm. Vi husker at en film som beskriver hendelsene i de to første spillene ble utgitt på skjermene våre i 2021. Samme år ble en banal animasjonsfilm sluppet på Netflix.

Denne gangen snakker Netflix imidlertid om en helt annen plan. Fra 2036 vil serien finne sted 14 år etter hendelsene beskrevet i lekene. Et dødelig virus forårsaket kollapsen av samfunnet. Jade Wesker, datter av Albert Wesker, skal prøve å leve i en verden der ofre nå er mer enn mennesker.

Showet har virket litt ufokusert i de siste episodene. Netflix kan imidlertid ikke klandres for ikke å våge å gjøre noe nytt i dette prosjektet.

Ikke et stort navn knyttet til prosjektet, men et bedre utvalg av mer eller mindre kjente skuespillere inkludert Lance Reddick, Ella Palinska, Tamara Smart, Siena Agutong, Adeline Rudolph, Paula Nunes, Ahad Rasa Mir, Connor Kozati og Durlov. Transportbånd.

Det er nødvendig å være tålmodig før du finner den første tilhengeren. I dette tilfellet er den første plakaten i serien sluppet.