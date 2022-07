Netflix-kontosvindel pågår

Vær forsiktig hvis du er en Netflix-kontoeier og nylig mottok en e-post med et «faktureringsproblem».

Netflix-brukere er for tiden målet for en phishing-kampanje. To av våre lesere sendte oss en e-post der de ba brukere logge på Netflix-kontoen sin for å fikse en faktureringsfeil. En e-post sendt fra en tredjepartsadresse som ikke har noen tilknytning til Netflix er nesten helt sikkert falsk.

«Vi kan ikke fornye abonnementet ditt på grunn av en faktureringsfeil. Derfor har vi midlertidig suspendert fordelene dine inntil vi bekrefter informasjonen din. For mer informasjon, besøk brukerstøtten eller kontakt oss” kan leses i e-posten?

Ved å klikke på koblingen i e-posten, inviteres Internett-brukere til å logge på Netflix-kontoen sin. De får da tilgang til sine personlige data uten kunnskap om hackere, som kan hacke andre brukerkontoer med de innsamlede identifikatorene.

I tillegg til e-postadressen, gjorde to skrivefeil det enkelt å identifisere denne e-posten som en falsk.

Hvis du har vært utsatt for en slik svindel, endre Netflix-legitimasjonen din så snart som mulig, og sørg for at du endrer påloggingsinformasjonen din på alle andre nettsteder der du kan bruke lignende legitimasjon.

