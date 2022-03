Netflix kunngjør ankomsten av tre nye spill

Netflix-spillkatalogen ønsker tre nye titler velkommen. Totalt tilbyr strømmeplattformen 17 spill til sine abonnenter.

To av de tre annonserte spillene er allerede tilgjengelige. Er om dette er en sann historie og smash remasteret.

Inspirert av virkelige hendelser og intervjuer, This is a True Story er en rollespill som lar spillerne utforske et sublimt landskap malt for hånd mens han overlever en storm, fanger han krypskyttere og blir venn med en geit.”

Når det gjelder Shatter Remastered, er det et retro-klossbrytende spill.»kombinerer det beste av action med overraskende vendinger og oppsiktsvekkende sjefskamper. Shatter Remastered er en oppdatert versjon av Shatter, Sidhes prisbelønte 2009-spill for PlayStation 3. Shatter Remastered er allment anerkjent som spillet som redefinerte den mursteinsbrytende sjangeren, og har dusinvis av originale nivåer fullpakket med overveldende fysiske utfordringer, power-ups, sjefskamper og spesielle angrep.«, forklarer Netflix.

En tredje tittel skal være tilgjengelig i løpet av de neste dagene.nemlig FPS Into the Dead 2: Unleashed, hvor det skal handle om å drepe zombier.

For å finne disse spillene, bare gå til i «Spill»-delen av Netflix-appen på iOS og Android.