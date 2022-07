Netflix: mange «abonnenter» bruker påloggingene til eksene sine

Dårlig praksis sies å være vanlig på strømmeplattformer.

I april estimerte plattformen at mer enn 100 millioner husstander rundt om i verden kapret strømmevideotjenesten ved å dele passordet deres. Så han bestemte seg for å implementere nye funksjoner slik at folk trygt kan dele kontoen sin med venner og familie. Og dette i bytte mot en høyere kostnad. Derfor ba tjenesten i mars i fjor sine latinamerikanske abonnenter om å dele passordet sitt til betale ekstra kostnad per måned.

I denne sammenhengen gjennomførte FandomSpot.com-siden en undersøkelse blant 5000 strømmevideo- og filmforbrukere. Objektet? «Vet hvor utbredt deling av passord for abonnementstjenester var», angir nettstedet.

Undersøkelsesresultatene viser at den gjennomsnittlige strømmekontoen av økonomiske årsaker deles av fem personer. «70 % av forbrukerne som bruker en annens konto, låner den fra en venn, et familiemedlem eller en partner»sier undersøkelsen. Men tallene går lenger. 4 % bruker et passord levert av arbeidsgiveren, 3 % bruker påloggingsinformasjonen til noen de aldri har møtt, og 23 % av respondentene bruker kontoene til eksene sine.

Lenge leve besparelsene

Totalt gjør 65 % av personene som blir på eksens konto det av økonomiske årsaker. På sin side innrømmer 11 % at de fortsetter å bruke eksens konto på tross og en fjerdedel forklarer at de rett og slett ikke har logget ut eller har glemt det. På siden av kontoeiere og «ekser» sier 7 % at de er klar over at en eks-partner fortsatt bruker kontoen deres. «12 % sier at de allerede har endret passordet sitt etter å ha funnet ut at en eks hadde brukernavnet deres»fullføre undersøkelsen.

Mer generelt innrømmer mer enn en tredjedel, eller 37 % av de uten konto, at de aldri har betalt for et strømmeabonnement. Da FandomSpot undersøkte folk som for øyeblikket bruker en annens konto, sa tre fjerdedeler at de ville betale for sitt eget abonnement om nødvendig. Det andre kvartalet oppga derimot at de ville klare seg uten denne tjenesten dersom de måtte betale selv.

Vær imidlertid oppmerksom på at blant de som betaler for sine egne strømmeabonnementer, er det bare 20 % som sier at de er bekymret for at andre bruker kontoen deres.



