Netflix og Spotify knuser konkurransen, og den enorme suksessen til Streamz i Flandern: her er de viktigste strømmetrendene i Belgia

Øverst på ønskelisten: video, som 98 % av oss har sett den forrige måneden. Hvis TV, direkte eller via opptak, fortsatt er den foretrukne måten å se det på, er fremgangen enda mer imponerende på sosiale nettverk og på VOD.

Streamz slår Prime Video i Flandern

Nå ser 45 % av belgierne serier via streaming. 30 % abonnerer på en betalt plattform, men 70 % av 18-34 åringer har tilgang til den. Som man kunne forvente, dominerer Netflix stort sett konkurransen: 45,2 % av brukerne (+7,2 % på ett år), sammenlignet med 16,6 % for Disney+ (+4,8 %) og 10,1 % for Prime Video (+3,7 %). Den eneste overraskelsen: I Flandern, med 10 % av fansen, slo Streamz Amazon ut av tredjeplass på pallen. Tilknytningen til regional kultur er fortsatt sterkere i nord (mer enn 30 % bruk av VTM- og VRT-applikasjoner) enn i sør (Auvio med 29,1 %, RTL Play med 19,2 %).

Når det kommer til å skylle ørene, er livestreaming veldig populært, med en økning på 7,7 % fra i fjor. Med en veldig dominerende leder også her. Spotify, brukt av 27,9 % av belgierne, knuser nærmest konkurrentene, nemlig YouTube (8,4 %) og SoundCloud (3,4 %). For Apple Music, Deezer og deres partnere er dette en stor ordre. I lys av denne generelle veksten, ser selv podcaster, som når bare én av ti belgiere, en økning på 4 %.

93 % av belgierne bruker Internett

Under disse omstendighetene er det ikke overraskende å se at Internett-bruken fortsatt øker med 3,2 % i vårt territorium, og når nå 93 % av befolkningen. Hvis Guignol-familien fortsatt var i nærheten, ville hun ha sagt akkurat nå: «Du ser for mye ut… Alt, god kveld.»