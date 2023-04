Netflix-serien dedikert til Bernard Toby forårsaker allerede en skandale: hans slektninger og OM-fans har oppfordret til boikott!

Serien begynner med Bernard Tabbys ankomst til et fengsel, mens dusinvis av innsatte roper navnet hans som et tegn på protest eller omvendt som et tegn på beundring. En liten trøst og samtidig en trist epilog for en mann.

I miniserien produsert av Netflix er «Laurent Lafitte, en tidligere politiker og president for Olympique de Marseille (OM) som døde av kreft i oktober 2021, bosatt i komedieserien. De første episodene hjelper oss allerede å oppdage miljøet hans, familien, vennene hans og fremfor alt drømmene hans om sosial oppstigning. En serie som Bernard Tapie ikke likte Hvis serien ble etterlengtet av fansen og utløste en viss spenning på Croisetten søndag kveld, hadde mye blekk allerede fløyet da familien og Tabbys velgjørere nektet å gi sitt samtykke. prosjekt. Fra Netflix. Kona Dominique, datteren Sophie og barnebarnet Rodolphe uttrykte sin irritasjon, spesielt på sosiale nettverk. Bernard Tabys beskrivelse av «Forretningsmann, politiker, hustler, sjef for Olympique de Marseille, sanger…» Spesielt en trailer lagt ut på nettet av en internasjonal plattform vakte harme hos de nære ham og oppfordret til en boikott av mange OM-lojalister. I løpet av sin levetid har Bernard Tabby vært irriterende siden han kranglet og nektet Netflix sin foreslåtte plan. «Bare sønnen Laurent kunne fortelle» Hans historie. De to designerne, Tristan Sekula og Olivier Demangel, forsvarer seg mot enhver manglende respekt for mannen og hans familie. dette»En biografisk film om en mann, friere enn en biografi om fakta, har et mye sterkere subjektivt element. Dette er vårt syn på dens bane. Så snart jeg fikk ideen tenkte jeg at det ville være en god idé å gjøre det, så jeg fortalte ham om det. Men vi fikk ikke hans samtykke eller mening.»I fransk presse forklarte manusforfatter Olivier Demangel, som jobbet spesielt med den franske politiske serien. Svart baron. READ Undersøk Oscar-nominerte nedenfor En serie løst inspirert av sanne hendelser Å dømme etter de to første episodene i klassisk stil på konkurransen som ble holdt søndag kveld som en del av CannesSeries-festivalen, er bildet gitt til gründeren langt fra negativt og kan til og med bringe sympati fra mange seere. De første episodene, satt på slutten av 60-tallet, presenterer bildet av en utspekulert, men vennlig ung mann uten ideer, med imponerende drift og energi. En dristig ånd, med en stor tørst etter suksess og entreprenørskap, tror at formuen har ansporet den.»«Regler må bøyes.». Selv om det flørter med lovens grenser. Sønnen til en rørlegger-varmeingeniør og en husmor, den unge Bernard bekreftet sine ambisjoner veldig tidlig i musikkverdenen eller i forretningsverdenen med evnen til å forestille seg komplekse og vågale «forretningsplaner». Hans første kone, Michelle, blir campert av Ophelia Golf, som til tider kan være vanskelig å følge. I de to første episodene oppdager vi karakteren til unge Dominique, hans andre kone tatt av Josephine JP. De to skuespillerne gikk på trappene til Palais des Festivals i Cannes søndag kveld, hvor serien ble presentert i konkurranse foran et fullsatt og utålmodig lokale. «Jeg er en proletar, så hva?», forkynner Bernard Tabby sitt talent og sine ambisjoner i møte med tvilere. Denne franske skjønnlitteraturen, regissert av Tristan Sekula (16 eller eldre), presenterer «modellen til en mann» som desperat prøver å rømme fra hjemmemiljøet sitt og hvis ambisiøse og gamblingliv fortsatt forvirrer en del av den (unge) offentligheten i dag. Til tross for, eller på grunn av, dens mange gråsoner. Tilgjengelig i syv episoder, miniserien, Baptized vidundermann Internasjonalt vil den sendes på Netflix fra 13. september. READ Lyden ble skilt fra Big Flow på "møtet i det ukjente landet"