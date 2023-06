Netflix-serien om Tour de France 2022: «Vi har inntrykk av at det er mer avhengighet»

Denne tirsdagen 13. juni var Maxime Binet og teamet hans interessert i tre fag Vi må snakke : en etterforskning av angrepene i Brussel, School Rhythm and the Great Deal og til slutt en Netflix-dokumentar om Tour de France.

For å diskutere det første punktet, vender kjendisdommer Luc Henard seg til Salah Abdeslams reaksjon på å bli kalt en morder av en advokat. «Dette er en helt normal reaksjon, som observeres under bevegelser. Jeg opplever også at etterforskningen har vært veldig godt utført av presidenten, og jeg inviterer de som tror de kan gjøre det bedre til å ta hans plass.

Deretter åpnet Maxime Binet programmets andre debatt om tilstanden til utdanningen vår i fransktalende Belgia, med Cécile Gorré, Call for a Democratic School (APED). Går ned? Ifølge gjesten er dette et svært komplisert spørsmål. «Det er for mange variabler til å gi et presist svar. Det som er interessant å studere er forskjellen i skala mellom de beste og dårligste studentene i landet. Sosial bakgrunn spiller en viktig rolle i denne analysen.

Eksperter stiller spørsmål ved lekser, rapportkort og mer skolepraksis: «Tradisjonell skole må gå»

Og til slutt var settet interessert i Netflix-serien, som er relatert til Tour de France 2022. En dokumentar om å bli slått ut av Vaud Van Aert og kveldens siste gjest, Florence Van Loo, reagerer. «Det ser ut til å være mye rus. Ikke bare det, selvfølgelig, men å ta på seg F1-serien, husker pilot Lando Norris også at han kritiserte dokumentaren.