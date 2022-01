Netflix vil øke prisene sine igjen

Strømmegiganten har annonsert en ny renteøkning i USA.

Nesten ett år etter siste prisøkning på amerikansk jord har Netflix nettopp annonsert en ny prisøkning. Dette gjelder foreløpig bare USAs territorium. Så langt har hver prisøkning i USA ført til alle prisøkninger i resten av verden, noen måneder senere.

Dermed øker abonnementsprisene med $1 til $2, avhengig av formelen. Grunnplanen varierer fra $8,99 til $9,99, standardplanen (HD, 2 skjermer) går fra $13,99 til $15,49, og Premium-planen (4K, 4 skjermer) starter på $17,99 til $19,99.

I Belgia og Frankrike er abonnementene for øyeblikket fastsatt til €8,99 per måned for basisversjonen, €13,49 per måned for standardversjonen og €17,99 per måned for Premium-versjonen. Imidlertid vil de sannsynligvis gjennomgå en lignende økning innen 6 til 12 måneder.

Som allerede var tilfellet med den forrige prisøkningen, vil Netflix sannsynligvis bli gjenstand for mye kritikk. Strømmegiganten rettferdiggjør disse prisøkningene ved å doble innholdet på sin plattform. Imidlertid må den møte hard konkurranse med mange nye aktører som kommer inn på dette markedet. Og å velge dagen for å annonsere en prisøkning er ingen liten prestasjon. Netflix er godt klar over at de fleste nettredaktører ikke jobber i helgene og benytter anledningen til å redusere mediedekningen av denne prisøkningen så mye som mulig.