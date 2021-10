Netizens kaprer det nye produktet

Apple introduserer et nytt produkt på sitt nettsted: en “klut” designet for å rengjøre skjermene på merkevarer. prisen? 25 euro. På sosiale medier hånet mange brukere på produktet.

Apple introduserte den nye MacBook Pro på sin siste keynote, som ble holdt sist mandag. Men dette er ikke den eneste nyheten til den amerikanske giganten. Selskapets nettsted kalles “chiffonette”, og det er et nytt produkt fra Apple som fikk internettbrukere engasjert.

Det er prisen på varen som overrasker. Faktisk er det nødvendig å betale 25 euro for denne “fille”, som faktisk ikke er mer enn et tøystykke. Den kan brukes til å rengjøre skjermene på merkeenheter. Produktbeskrivelsen lyder “Laget av mykt, ikke-slipende materiale, og rengjør enhver Apple-skjerm, inkludert nanoglass, effektivt og trygt.” For Internett -brukere går ikke det å betale bare dette beløpet for merkevarelogoen. På sosiale nettverk lo mange av merkets nye epleprodukt.