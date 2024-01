Nettopp publisert: CONVERGENCIA nº 205 – det digitale kultur- og forretningsmagasinet

Lien MULTIMDIA-teamet presenterer den 205. utgaven av CONVERGENCE, forretnings- og digitalkulturmagasinet. Tilgjengelig som PDF-nedlasting, er dette 75-siders magasinet optimalisert for lesing på nettbrett eller dataskjerm. Denne utgaven fremhever artister og gründere som er intervjuet av journalistene våre, inkludert Martin Lemay fra Honest Demon om videospillet «The Last Citadel» (på forsiden), Antabon Fredy Some of Baobab, Sofian Audry fra UQAM og Hexagram, Philippe Nadeau fra DigiHub Shawinigan , Noah Redler fra Arche Innovation, Annie Martineau fra Neuro Solutions, Thibault Renouf fra Arrivage og flere andre.