Neuville og Wydaeghe ble løslatt fra sykehuset

Teori Newville Og co-piloten hans Martijn Wydaeghe Hyundai, som har den nyeste versjonen av 2022 i20 N Rally1 for verdensmesterskapet i rally, ble lørdag overført til Montpellier sykehus etter en alvorlig ulykke på den siste dagen av den første testen.

Hyundai ga først ut en uttalelse om at det var to sjåfører “Trygg” Etter at de forlot veien, rykket medisinske tjenester til stedet for å behandle Widekes skulderskade. Teamet har nå annonsert at de har blitt testet på sykehuset og løslatt.

“Oppdatering: Sykehusforsøk for Theory Newville og Martijn Wideke er fullført. Begge har allerede forlatt Montpellier Hospital.”, Vi kan lese i pressemeldingen publisert på Hyundai sosiale nettverk.

Omfanget av Wydaeghes skulderskade er ikke klart, mens bilder som sirkulerer på Twitter viser at i20 N fikk betydelige skader i krasjet. Den nye sikkerhetsbåten som ble pålagt av FIA var fin, da Newville og hans co-driver dro uten alvorlige skader. Den eksakte årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent.

Hyundai i20 Rally1

Dette er det første betydelige løpet de to har gjort på den nye bilen siden de droppet sin første test tidligere denne uken på grunn av kraftig snøfall i Alsace. Teamet deres Ott Dunk Og Oliver Solberg Hadde startet i snø og isete forhold og hadde fullført det meste av kjørelengden denne uken.

Ulykken skjedde på slutten av den første kjøringen av den nye i20, og dens fysiske arbeid ble korrigert, svært nær den homologerte modellen som ble brukt under sesongstarten i Monte-Carlo frem til 23. januar.

Ulykken i Newville er den siste i en serie av forsøk før WRC før sesongen etter krasjetElphine Evans (Toyota) i Frankrike forrige måned tvang også teamet til å forlate testingen for å fikse Yaris GR. Dette forhindret Sebastien O’Groats Det japanske merket kjørte sin første tur på det helt nye hybrid Rally 1-hjulet.